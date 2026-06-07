Polícia Militar abre concurso público com salários de quase R$ 6 mil

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A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) inicia nesta segunda-feira, 8, as inscrições para um concurso público com 1.008 vagas imediatas.

De acordo com o edital, a remuneração inicial é de R$ 5.713, mas o valor pode chegar a R$ 6.513 com a inclusão do auxílio-alimentação, no valor de de R$ 800.

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As vagas foram dividias para as seguintes funções:

1.000 para o cargo de Soldado Combatente

8 vagas destinadas ao cargo de Soldado Músico.

Requisitos

De acordo com o edital, os candidatos devem ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e máxima de 28 anos na data da inscrição.

O processo seletivo contará com prova objetiva e redação, previstas para o dia 16 de agosto. Os candidatos aprovados nessa etapa seguirão para testes de:

aptidão física;

avaliação psicológica;

investigação social;

demais fases exigidas para ingresso na corporação.

Os interessados terão até o dia 8 de julho para se inscrever. O procedimento deve ser realizado exclusivamente pela internet, por meio do site da banca organizadora, o Idecan.