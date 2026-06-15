Rede de hospitais em Salvador abre vagas com salários de R$ 6 mil

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação está com vagas abertas em Salvador com oportunidades que contemplam profissionais de nível técnico. Os salários são de R$ 6,1 mil.

Ao todo, há cinco vagas disponíveis, com carga horária de 44 horas semanais para técnicos em Edificações, Engenharia Clínica e Manutenção Hospitalar nas área de Mecânica e Mecatrônica.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os interessados podem se inscrever até 28 de junho, através deste link até 28 de junho. Em 2 de agosto haverá uma prova objetiva. Para ambas áreas, é necessário comprovar de experiência prévia.

Veja pré-requisitos

Técnico em Edificações - 1 vaga

Ensino médio completo, comprovado por meio de certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Curso técnico em Edificações ou em Construção Civil, comprovado por meio de certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC;

Registro no Conselho de Classe (CRT);

6 (seis) meses de experiência profissional como Técnico de Edificações, atuando com manutenção predial, construção civil e/ou reformas, comprovada nos últimos 5 (cinco) anos em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou em declaração original contendo o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da entidade declarante. No caso de Regime Estatutário, declaração original que comprove o vínculo empregatício e as atividades desenvolvidas.

Técnico em Engenharia Clínica - 2 vagas

Ensino médio completo, comprovado por meio de certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Curso técnico em Equipamentos Biomédicos, Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares, Eletrônica ou Mecatrônica, comprovado por meio de certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC;

Registro no Conselho de Classe (CRT);

6 (seis) meses de experiência profissional como Técnico, atuando com manutenção de equipamentos hospitalares, comprovada nos últimos 5 (cinco) anos em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou em declaração original contendo o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da entidade declarante. No caso de Regime Estatutário, declaração original que comprove o vínculo empregatício e as atividades desenvolvidas.

Técnico em Manutenção Hospitalar - área de Mecânica - 1 vaga

Ensino médio completo, comprovado por meio de certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Curso técnico em Mecânica, comprovado por meio de certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC;

Registro no Conselho de Classe (CRT);

6 (seis) meses de experiência profissional como Técnico em Mecânica Industrial ou Técnico em Refrigeração, comprovada nos últimos 5 (cinco) anos em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou em declaração original contendo o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da entidade declarante. No caso de Regime Estatutário, declaração original que comprove o vínculo empregatício e as atividades desenvolvidas.

Técnico em Manutenção Hospitalar - área de Mecatrônica - 1 vaga