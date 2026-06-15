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Rede de hospitais em Salvador abre vagas com salários de R$ 6 mil

As oportunidades contemplam profissionais de nível técnico

Luiza Nascimento
Por
Rede Sarah
Rede Sarah - Foto: Divulgação

A Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação está com vagas abertas em Salvador com oportunidades que contemplam profissionais de nível técnico. Os salários são de R$ 6,1 mil.

Ao todo, há cinco vagas disponíveis, com carga horária de 44 horas semanais para técnicos em Edificações, Engenharia Clínica e Manutenção Hospitalar nas área de Mecânica e Mecatrônica.

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Os interessados podem se inscrever até 28 de junho, através deste link até 28 de junho. Em 2 de agosto haverá uma prova objetiva. Para ambas áreas, é necessário comprovar de experiência prévia.

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Veja pré-requisitos

Técnico em Edificações - 1 vaga

  • Ensino médio completo, comprovado por meio de certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);
  • Curso técnico em Edificações ou em Construção Civil, comprovado por meio de certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC;
  • Registro no Conselho de Classe (CRT);
  • 6 (seis) meses de experiência profissional como Técnico de Edificações, atuando com manutenção predial, construção civil e/ou reformas, comprovada nos últimos 5 (cinco) anos em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou em declaração original contendo o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da entidade declarante. No caso de Regime Estatutário, declaração original que comprove o vínculo empregatício e as atividades desenvolvidas.

Técnico em Engenharia Clínica - 2 vagas

  • Ensino médio completo, comprovado por meio de certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);
  • Curso técnico em Equipamentos Biomédicos, Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalares, Eletrônica ou Mecatrônica, comprovado por meio de certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC;
  • Registro no Conselho de Classe (CRT);
  • 6 (seis) meses de experiência profissional como Técnico, atuando com manutenção de equipamentos hospitalares, comprovada nos últimos 5 (cinco) anos em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou em declaração original contendo o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da entidade declarante. No caso de Regime Estatutário, declaração original que comprove o vínculo empregatício e as atividades desenvolvidas.

Técnico em Manutenção Hospitalar - área de Mecânica - 1 vaga

  • Ensino médio completo, comprovado por meio de certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);
  • Curso técnico em Mecânica, comprovado por meio de certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC;
  • Registro no Conselho de Classe (CRT);
  • 6 (seis) meses de experiência profissional como Técnico em Mecânica Industrial ou Técnico em Refrigeração, comprovada nos últimos 5 (cinco) anos em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou em declaração original contendo o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da entidade declarante. No caso de Regime Estatutário, declaração original que comprove o vínculo empregatício e as atividades desenvolvidas.

Técnico em Manutenção Hospitalar - área de Mecatrônica - 1 vaga

  • Ensino médio completo, comprovado por meio de certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);
  • Curso técnico em Automação Industrial, Mecatrônica ou Eletrônica Industrial comprovado por meio de certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC;
  • Registro no Conselho de Classe (CRT);
  • 6 (seis) meses de experiência profissional como Técnico, atuando com automação industrial ou automação de infraestrutura, comprovada nos últimos 5 (cinco) anos em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou em declaração original contendo o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da entidade declarante. No caso de Regime Estatutário, declaração original que comprove o vínculo empregatício e as atividades desenvolvidas.
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hospital Salvador vagas

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