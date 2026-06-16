Concursos federais têm 360 novas vagas com salários acima de R$ 24 mil

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Órgãos federais devem autorizar 360 novas vagas com possibilidade de publicação de editais ainda neste ano. As oportunidades estão distribuídas entre órgãos das áreas fiscal, controle, jurídica e Proteção de Dados.

De acordo com informações de fontes ligadas ao governo ao Qconcursos Folha Dirigida, o pedido aguarda análise da Secretaria de Orçamento Federal (SOF). Caso seja positivo, o aval será encaminhado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) para as etapas finais.

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Com a autorização formal dos concursos no Diário Oficial da União, os órgãos têm até seis meses para a publicação dos seus editais.

Confira os órgãos

Receita Federal

Para o concurso da Receita Federal estão previstas 100 vagas para auditor-fiscal e analista tributário. Ambos exigem o nível superior completo em qualquer área de formação.

As remunerações são de:

Auditor-fiscal : R$ 24.113,71;

: R$ 24.113,71; Analista-tributário : R$ 13.927,99

AGU

Ao todo, o concurso deve ter 150 vagas para a Advocacia-Geral da União e 20 vagas para o Banco Central. Sendo:

Advogado da União: 50 vagas

Procurador da Fazenda Nacional: 50 vagas

Procurador Federal: 50 vagas

Procurador do Banco Central: 20 vagas

Todos os cargos têm como requisitos nível superior em Direito, registro válido na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e comprovação de, no mínimo, dois anos de prática forense. O salário inicial é de R$ 24.967,31.

CGU

Para a Controladoria-Geral da União, a estimativa é de um novo concurso da CGU com 60 vagas para auditor federal. O cargo tem como requisito o nível superior completo e oferece salário inicial de R$ 20.924,80.

ANPD

O primeiro concurso público da ANPD também está em estudo pelo Governo Federal para ser autorizado. Estão em análise 50 vagas para especialista em regulação de proteção de dados.

O cargo foi criado após a transformação da ANPD em agência reguladora federal. O requisito é ter o ensino superior completo e a remuneração inicial é de R$ 17.726,46.

INSS

Segundo fontes do Governo Federal, o processo para autorização de um novo concurso INSS ainda não está nas etapas finais, porém, a presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Ana Cristina Viana Silveira, informou que já há tratativas junto ao MGI relacionadas ao próximo concurso público.

O INSS formalizou um pedido para a realização de um novo concurso com 10 mil vagas efetivas. A solicitação contempla os cargos de técnico analista do seguro social.