OPORTUNIDADES PREVISTAS
Concursos federais têm 360 novas vagas com salários acima de R$ 24 mil
As oportunidades estão distribuídas entre órgãos das áreas fiscal, controle, jurídica e mais
Órgãos federais devem autorizar 360 novas vagas com possibilidade de publicação de editais ainda neste ano. As oportunidades estão distribuídas entre órgãos das áreas fiscal, controle, jurídica e Proteção de Dados.
De acordo com informações de fontes ligadas ao governo ao Qconcursos Folha Dirigida, o pedido aguarda análise da Secretaria de Orçamento Federal (SOF). Caso seja positivo, o aval será encaminhado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) para as etapas finais.
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Com a autorização formal dos concursos no Diário Oficial da União, os órgãos têm até seis meses para a publicação dos seus editais.
Confira os órgãos
Receita Federal
Para o concurso da Receita Federal estão previstas 100 vagas para auditor-fiscal e analista tributário. Ambos exigem o nível superior completo em qualquer área de formação.
As remunerações são de:
- Auditor-fiscal: R$ 24.113,71;
- Analista-tributário: R$ 13.927,99
AGU
Ao todo, o concurso deve ter 150 vagas para a Advocacia-Geral da União e 20 vagas para o Banco Central. Sendo:
- Advogado da União: 50 vagas
- Procurador da Fazenda Nacional: 50 vagas
- Procurador Federal: 50 vagas
- Procurador do Banco Central: 20 vagas
Todos os cargos têm como requisitos nível superior em Direito, registro válido na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e comprovação de, no mínimo, dois anos de prática forense. O salário inicial é de R$ 24.967,31.
CGU
Para a Controladoria-Geral da União, a estimativa é de um novo concurso da CGU com 60 vagas para auditor federal. O cargo tem como requisito o nível superior completo e oferece salário inicial de R$ 20.924,80.
ANPD
O primeiro concurso público da ANPD também está em estudo pelo Governo Federal para ser autorizado. Estão em análise 50 vagas para especialista em regulação de proteção de dados.
O cargo foi criado após a transformação da ANPD em agência reguladora federal. O requisito é ter o ensino superior completo e a remuneração inicial é de R$ 17.726,46.
INSS
Segundo fontes do Governo Federal, o processo para autorização de um novo concurso INSS ainda não está nas etapas finais, porém, a presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Ana Cristina Viana Silveira, informou que já há tratativas junto ao MGI relacionadas ao próximo concurso público.
O INSS formalizou um pedido para a realização de um novo concurso com 10 mil vagas efetivas. A solicitação contempla os cargos de técnico analista do seguro social.