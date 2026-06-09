Receita Federal leiloa carros e joias com lances a partir de R$ 650

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A Receita Federal abriu inscrições para um novo leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas no estado de São Paulo. O certame reúne dezenas de lotes com veículos, joias, eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos, com valores iniciais que variam de centenas a milhares de reais.

As propostas podem ser enviadas até o dia 12 de junho por meio do portal Gov.br. A disputa de lances está marcada para o dia 15 de junho e será realizada exclusivamente pela internet.

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Como participar do leilão

Para participar, é necessário possuir conta Gov.br com nível de confiabilidade prata ou ouro. Após acessar a plataforma, o interessado deve localizar o edital de número 0800100/0000008/2026, referente ao leilão realizado em São Paulo.

O processo é aberto para pessoas físicas e jurídicas, mas alguns lotes possuem restrições específicas quanto à aquisição e à revenda. Todas as condições estão detalhadas no edital disponibilizado pela Receita Federal.

Veículos estão entre os destaques

Entre os itens mais procurados estão os veículos. O leilão inclui um Chevrolet Onix 2025 com lance inicial de R$ 18 mil, uma van Peugeot Boxer 2009 a partir de R$ 8,6 mil, um micro-ônibus Mercedes-Benz 2011 com valor mínimo de R$ 22 mil e um Toyota Premio 2007 com lance inicial de R$ 10,5 mil.

Além dos automóveis, o certame reúne motocicletas, máquinas agrícolas e equipamentos industriais.

Eletrônicos, joias e eletrodomésticos

O edital também contempla lotes com produtos de menor valor. Há conjuntos de eletrodomésticos compostos por micro-ondas, cafeteiras e air fryers com lance inicial de R$ 800, além de aspiradores de pó ofertados a partir de R$ 650.

Joias, equipamentos de informática, instrumentos musicais, ferramentas e aparelhos eletrônicos também integram a lista de mercadorias disponíveis.

Calendário do leilão

Os interessados poderão apresentar propostas até as 18h do dia 12 de junho. A visitação presencial dos lotes está autorizada até 11 de junho, mediante agendamento prévio.

Já a sessão pública de classificação das propostas ocorrerá às 9h do dia 15 de junho. Na sequência, às 10h, será aberta a etapa competitiva de lances.

Os arrematantes terão prazo de até 30 dias para realizar a retirada dos bens adquiridos.

Visitação dos lotes

A Receita Federal permite que os participantes vistoriem os produtos antes da disputa. As visitas podem ser realizadas em unidades localizadas em diferentes cidades paulistas, entre elas Barueri, Campinas, Santos, Sorocaba e Taubaté.

O agendamento deve ser feito previamente conforme as orientações disponíveis no edital.

Nova regra para evitar lances irregulares

Uma das novidades desta edição é a exigência de confirmação para propostas consideradas muito acima do valor estimado do lote.

Pela nova regra, lances que ultrapassarem dez vezes o valor de avaliação precisarão ser validados pelo participante. Caso a confirmação não seja realizada dentro do prazo estabelecido, a proposta será automaticamente desclassificada.

A medida busca aumentar a segurança do processo e evitar ofertas inconsistentes durante a realização do leilão.