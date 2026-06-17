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Corpo de Bombeiros prorroga prazo de inscrições para concurso público

Certame oferece vagas que podem chegar a até R$7.506,80 de remuneração

Gustavo Nascimento
Por
Corpo de Bombeiros
Corpo de Bombeiros - Foto: Joá Souza | GOVBA

O prazo das inscrições para o concurso público do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi prorrogado para o dia 24 de junho. Ao todo, o certame oferece 342 vagas para os cursos de formação de soldados e oficiais da corporação, distribuídas da seguinte forma:

  • Curso de Formação de Soldados (CFSD) com 321 vagas;
  • Curso de Formação de Oficiais (CFO) com 21 vagas.

Para ambas as vagas é necessário nível superior, além de idade máxima de 30 anos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B. Além disso, é exigido estatura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.

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A remuneração para soldados durante o período de formação é de R$4.562,30. Os 21 aprovados para oficiais, que ingressarão como cadetes, receberão R$7.506,80, durante a formação.

Detalhes do edital

As inscrições para o concurso devem ser feitas no portal do Idecan, com uma taxa de inscrição de R$ 106 para soldados e R$230 para oficiais.

Apesar da alteração do prazo de inscrição, não foi alterado o cronograma das provas, que devem ser realizadas no dia 19 de julho para candidatos às vagas de oficiais e dia 26 de julho para soldados. Haverá provas objetivas e outras etapas para cada cargo pretendido.

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Haverá ainda teste de aptidão física (TAF), exames admissionais, com avaliação médica, psicológica, toxicológica e investigação social. O ingresso será feito a partir de 2027.

O edital completo está disponível no site oficial do CBMMG: www.bombeiros.mg.gov.br.

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