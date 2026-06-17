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OPORTUNIDADES

Concurso de prefeitura oferece 935 vagas que pagam até R$ 8,8 mil

São oportunidades de níveis médio, técnico e superior.

Carla Melo
Por
Os salários variam entre R$ 1.677,09 a R$ 8.816,66.
Os salários variam entre R$ 1.677,09 a R$ 8.816,66. - Foto: Divulgação | Prefeitura de Campina Grande

A prefeitura de Campina Grande, na Paraíba, prorrogou as inscrições para 935 vagas em diferentes áreas que pagam até R$ 8,8 mil. Agora, os interessados têm até o dia 13 de julho para concorrer a oportunidades de níveis médio, técnico e superior.

Os salários variam entre R$ 1.677,09 a R$ 8.816,66.

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As provas do certame estão previstas para os dias 29 e 30 de agosto, nos turnos da manhã e da tarde, conforme o cargo escolhido pelo candidato. Serão cinco etapas sendo:

  • Prova Objetiva: De caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.
  • Prova Discursiva: Mencionada no cronograma de execução para ser realizada no mesmo dia da objetiva.
  • Prova de Títulos: Apenas para os cargos de Professor (caráter classificatório).
  • Avaliação Biopsicossocial: Exclusiva para candidatos que se declararem pessoas com deficiência.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas pelo site Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). A taxa é de R$ 110 para os cargos de níveis médio e técnico e de R$ 150 para as vagas de nível superior.

Existem duas possibilidades de isenção total da taxa:

1ª Possibilidade – CadÚnico: Para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e que sejam membros de família de baixa renda.

2ª Possibilidade – Doador de Medula Óssea: Para doadores em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Confira as vagas por setor

Secretaria de Administração (SAD) - 145 vagas

  • Agente Administrativo: 80 vagas
  • Guarda Municipal: 30 vagas
  • Assistente Social: 15 vagas
  • Músico: 10 vagas
  • Fiscal de Serviços Urbanos: 5 vagas
  • Administrador: 4 vagas
  • Psicólogo: 3 vagas
  • Técnico em Agropecuária: 3 vagas
  • Técnico de Segurança do Trabalho: 3 vagas
  • Técnico de Enfermagem do Trabalho: 3 vagas
  • Analista de Planejamento e Orçamento: 2 vagas
  • Contador: 2 vagas
  • Enfermeiro do Trabalho: 2 vagas
  • Engenheiro de Segurança do Trabalho: 2 vagas
  • Fiscal de Obras: 2 vagas
  • Intérprete de Libras: 2 vagas
  • Técnico de Educação e Controle Ambiental: 2 vagas
  • Técnico em Turismo: 2 vagas
  • Zootecnista: 2 vagas
  • Economista: 1 vaga

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) - 204 vagas

  • Técnico de Enfermagem: 50 vagas
  • Enfermeiro I: 30 vagas
  • Médico (PSF/UPA): 20 vagas
  • Enfermeiro II: 20 vagas
  • Enfermeiro II (Obstetrícia, Intensivista e Neonatologista): 10 vagas cada especialidade
  • Fonoaudiólogo: 8 vagas
  • Assistente Social em Saúde: 5 vagas
  • Auditor em Saúde: 5 vagas
  • Condutor de Veículo de Urgência (Socorrista): 5 vagas
  • Farmacêutico: 5 vagas
  • Técnico em Radiologia: 5 vagas
  • Terapeuta Ocupacional: 5 vagas
  • Psicólogo Clínico – Infantil: 3 vagas
  • Inspetor Sanitário – Farmacêutico: 2 vagas.
  • Inspetor Sanitário – Dentista (CD): 2 vagas.
  • Inspetor Sanitário – Enfermeiro: 2 vagas.
  • Inspetor Sanitário – Engenheiro de Produção: 1 vaga.
  • Inspetor Sanitário – Engenheiro de Alimentos: 1 vaga.
  • Inspetor Sanitário – Médico Veterinário: 1 vaga.
  • Inspetor Sanitário – Arquiteto: 1 vaga.
  • Nutricionista: 2 vagas
  • Psicólogo Clínico: 1 vaga

Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) - 547 vagas

  • Professor Educação Infantil: 200 vagas
  • Professor Básico 2 – Anos Iniciais: 200 vagas
  • Supervisor Educacional: 25 vagas
  • Assistente Social Educacional: 25 vagas
  • Professor Básico 3 (Língua Portuguesa e Matemática): 20 vagas cada
  • Psicólogo Educacional: 15 vagas
  • Professor Básico 3 (Educação Física): 10 vagas
  • Professor Básico 3 (Inglês): 6 vagas
  • Professor Básico 3 (História, Geografia, Ciências, Filosofia e Arte): 5 vagas cada
  • Inspetor Escolar: 1 vaga

Secretaria de Obras e Infraestrutura (SECOB) - 25 vagas

  • Engenheiro Civil – Projetista: 6 vagas (Nível Superior).
  • Engenheiro Civil – Orçamentista: 4 vagas (Nível Superior).
  • Engenheiro Civil – Analista de Drenagem Urbana: 2 vagas (Nível Superior).
  • Engenheiro Eletricista – Projetista: 3 vagas (Nível Superior).
  • Topógrafo / Técnico em Topografia: 4 vagas (Nível Técnico).
  • Técnico em Edificações – Fiscalização de Obras: 6 vagas (Nível Técnico).

Procuradoria Geral do Município

  • Procurador Municipal: 5 vagas

Secretaria de Finanças (SEMFAZ)

  • Auditor Fiscal da Receita Municipal: 4 vagas

Guarda Municipal

  • Guarda municipal: 30 vagas
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