Concurso de prefeitura oferece 935 vagas que pagam até R$ 8,8 mil

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A prefeitura de Campina Grande, na Paraíba, prorrogou as inscrições para 935 vagas em diferentes áreas que pagam até R$ 8,8 mil. Agora, os interessados têm até o dia 13 de julho para concorrer a oportunidades de níveis médio, técnico e superior.

Os salários variam entre R$ 1.677,09 a R$ 8.816,66.

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As provas do certame estão previstas para os dias 29 e 30 de agosto, nos turnos da manhã e da tarde, conforme o cargo escolhido pelo candidato. Serão cinco etapas sendo:

Prova Objetiva: De caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

De caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova Discursiva: Mencionada no cronograma de execução para ser realizada no mesmo dia da objetiva.

Mencionada no cronograma de execução para ser realizada no mesmo dia da objetiva. Prova de Títulos: Apenas para os cargos de Professor (caráter classificatório).

Apenas para os cargos de Professor (caráter classificatório). Avaliação Biopsicossocial: Exclusiva para candidatos que se declararem pessoas com deficiência.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas pelo site Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). A taxa é de R$ 110 para os cargos de níveis médio e técnico e de R$ 150 para as vagas de nível superior.

Existem duas possibilidades de isenção total da taxa:

1ª Possibilidade – CadÚnico: Para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e que sejam membros de família de baixa renda.

2ª Possibilidade – Doador de Medula Óssea: Para doadores em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Confira as vagas por setor

Secretaria de Administração (SAD) - 145 vagas

Agente Administrativo: 80 vagas

Guarda Municipal: 30 vagas

Assistente Social: 15 vagas

Músico: 10 vagas

Fiscal de Serviços Urbanos: 5 vagas

Administrador: 4 vagas

Psicólogo: 3 vagas

Técnico em Agropecuária: 3 vagas

Técnico de Segurança do Trabalho: 3 vagas

Técnico de Enfermagem do Trabalho: 3 vagas

Analista de Planejamento e Orçamento: 2 vagas

Contador: 2 vagas

Enfermeiro do Trabalho: 2 vagas

Engenheiro de Segurança do Trabalho: 2 vagas

Fiscal de Obras: 2 vagas

Intérprete de Libras: 2 vagas

Técnico de Educação e Controle Ambiental: 2 vagas

Técnico em Turismo: 2 vagas

Zootecnista: 2 vagas

Economista: 1 vaga

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) - 204 vagas

Técnico de Enfermagem: 50 vagas

Enfermeiro I: 30 vagas

Médico (PSF/UPA): 20 vagas

Enfermeiro II: 20 vagas

Enfermeiro II (Obstetrícia, Intensivista e Neonatologista): 10 vagas cada especialidade

Fonoaudiólogo: 8 vagas

Assistente Social em Saúde: 5 vagas

Auditor em Saúde: 5 vagas

Condutor de Veículo de Urgência (Socorrista): 5 vagas

Farmacêutico: 5 vagas

Técnico em Radiologia: 5 vagas

Terapeuta Ocupacional: 5 vagas

Psicólogo Clínico – Infantil: 3 vagas

Inspetor Sanitário – Farmacêutico: 2 vagas.

Inspetor Sanitário – Dentista (CD): 2 vagas.

Inspetor Sanitário – Enfermeiro: 2 vagas.

Inspetor Sanitário – Engenheiro de Produção: 1 vaga.

Inspetor Sanitário – Engenheiro de Alimentos: 1 vaga.

Inspetor Sanitário – Médico Veterinário: 1 vaga.

Inspetor Sanitário – Arquiteto: 1 vaga.

Nutricionista: 2 vagas

Psicólogo Clínico: 1 vaga

Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) - 547 vagas

Professor Educação Infantil: 200 vagas

Professor Básico 2 – Anos Iniciais: 200 vagas

Supervisor Educacional: 25 vagas

Assistente Social Educacional: 25 vagas

Professor Básico 3 (Língua Portuguesa e Matemática): 20 vagas cada

Psicólogo Educacional: 15 vagas

Professor Básico 3 (Educação Física): 10 vagas

Professor Básico 3 (Inglês): 6 vagas

Professor Básico 3 (História, Geografia, Ciências, Filosofia e Arte): 5 vagas cada

Inspetor Escolar: 1 vaga

Secretaria de Obras e Infraestrutura (SECOB) - 25 vagas

Engenheiro Civil – Projetista: 6 vagas (Nível Superior).

Engenheiro Civil – Orçamentista: 4 vagas (Nível Superior).

Engenheiro Civil – Analista de Drenagem Urbana: 2 vagas (Nível Superior).

Engenheiro Eletricista – Projetista: 3 vagas (Nível Superior).

Topógrafo / Técnico em Topografia: 4 vagas (Nível Técnico).

Técnico em Edificações – Fiscalização de Obras: 6 vagas (Nível Técnico).

Procuradoria Geral do Município

Procurador Municipal: 5 vagas

Secretaria de Finanças (SEMFAZ)

Auditor Fiscal da Receita Municipal: 4 vagas

Guarda Municipal