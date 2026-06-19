Editor de política de A TARDE recebe Título de Honra ao Mérito em Jacobina

O editor de política de A TARDE, Eduardo Dias, foi homenageado com o Título de Honra ao Mérito na Câmara Municipal de Jacobina, sua cidade natal. A honraria foi entregue em solenidade especial nesta sexta-feira, 19, após Projeto de Resolução do vereador Juliano Cruz (Solidariedade).

Ao receber a homenagem, Eduardo relembrou sua trajetória, iniciada no distrito de Itapeipú, e discursou sobre a importância do recebimento do título em sua cidade natal. Vale lembrar que o jornalista já recebeu as honrarias, como o título de Cidadão de Salvador, Medalha Tomé de Sousa e o Prêmio Jânio Lopo, todos concedidos pela Câmara Municipal da capital baiana.

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“Há reconhecimentos que celebram aquilo que fazemos e há reconhecimentos que celebram aquilo que somos. Hoje, ao receber essa Honra ao Mérito, sinto que estou diante da segunda situação. Ao longo da minha trajetória profissinal, tive a alegria de receber algumas premiações no Jornalismo, algumas homenagens, todas elas em Salvador. Cada uma delas possui um significado especial, mas essa homenagem de hohe é diferente, ela vem da minha terra, de onde minha história começou”, ressaltou.

Hoje eu exerço a função de editor de política do grupo A TARDE, que é uma das instituições mais respeitadas da imprensa brasileira, mas a verdade é que independente dos títulos que a vida me conceda eu continuo sendo aquele menino de Itapeipú que aprendeu a sonhar olhando horizontes que pareciam distantes Eduardo Dias - Editor de Política em A TARDE

As palavras do autor

O vereador Juliano Cruz afirmou que Eduardo honra a cidade de Jacobina e afirmou que a entrega do Título de Honra serve como exemplo para a futura geração de jacobinenses.

“Eduardo honra a nossa Jacobina, honra o nosso nome, honra sua família e honra aos baianos. A Câmara aprovou por unanimidade essa homenagem mais do que justa para que sirva de exemplo para os nossos jovens. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pela sua capacidade profissional e Deus te abençoe sempre”, disse o vereador.