Praça no Comércio pode voltar a se chamar Visconde de Cairu; entenda

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A Praça Maria Felipa, localizada no bairro do Comércio, em Salvador, pode voltar a ter o seu nome original, Praça Visconde de Cairu. O espaço foi construído entre o fim do século XIX e o início do século XX.

O vereador da capital baiana, Alexandre Aleluia (Novo), apresentou um Projeto de Lei (nº 191/2026), que altera uma legislação, de 2024, que mudou a denominação da praça.

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Na justificativa, o parlamentar afirmou que o texto tem por objetivo restabelecer a denominação histórica da Praça Visconde de Cairu, um dos mais emblemáticos espaços públicos da cidade de Salvador, vinculado à formação econômica, política e cultural do Brasil.

"A preservação dos nomes históricos dos logradouros públicos constitui medida de respeito à memória coletiva, à tradição e à identidade cultural de Salvador. Restaurar o nome Praça Visconde de Cairu é, portanto, um ato de valorização da história nacional e de reconhecimento da importância de um dos mais notáveis brasileiros de sua época", afirmou o edil.

Ainda segundo Aleluia, apesar de ter buscado reconhecer figura de relevância histórica, a alteração da denominação suprimiu "uma referência consolidada ao longo de décadas", apagando parte significativa da memória urbana e da identidade histórica da cidade.

"A praça que leva seu nome está situada em uma região simbólica da cidade, diretamente ligada ao porto e à dinâmica comercial de Salvador, o que reforça ainda mais a pertinência da homenagem ao Visconde de Cairu, cuja trajetória está intimamente ligada à história econômica do Brasil", disse Aleluia.

O texto terá de passar pelas comissões correspondentes antes de ir ao Plenário para apreciação dos vereadores.

Vereador Alexandre Aleluia rebate declarações da oposição - Foto: Diretora de Comunicação | CMS

Quem é Visconde de Cairu?

José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, teve destaque como jurista, economista, político e intelectual durante o período de transição do Brasil Colônia para o Brasil Império.

Ele foi responsável por desempenhar papel na abertura dos portos às nações amigas em 1808, medida que rompeu com o pacto colonial e inaugurou uma nova fase de desenvolvimento econômico para o país.

Ele ainda é reconhecido como um dos principais introdutores do pensamento liberal no Brasil, defensor do livre comércio e da modernização das estruturas econômicas, sendo considerado um dos precursores das bases do desenvolvimento econômico nacional.

Quem é Maria Felipa?

Maria Felipa de Oliveira é uma das grandes heroínas da Independência do Brasil na Bahia. Marisqueira, pescadora e capoeirista, ela é um símbolo do protagonismo feminino e negro.

Ela esteve à frente de um grupo de cerca de 40 mulheres, entre negras, indígenas e mestiças, na resistência contra as tropas portuguesas na Ilha de Itaparica em 1823.

Utilizando o conhecimento da região, o grupo liderado por Maria Felipa usou táticas como "atesamento" com galhos de cansanção e incêndio de embarcações portuguesas que aguardavam para invadir Salvador.

As ações desse grupo foram cruciais para enfraquecer e expulsar as forças inimigas da Ilha de Itaparica, contribuindo diretamente para a vitória do 2 de Julho.