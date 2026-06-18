Flávio Dino pode receber homenagem na Câmara de Salvador

O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal (STF) pode ser homenageado com o Título de Cidadão Soteropolitano. Um projeto de resolução foi protocolado pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Salvador na quarta-feira, 17, e iniciou sua tramitação na Casa.

O projeto ainda vai passar pelas comissões temáticas da Casa, antes de ser levado ao plenário. As sessões ordinárias só devem ser retomadas em 1º de agosto, quando os trabalhos legislativos voltam a ocorrer regularmente.

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Segunda homenagem

Caso seja aprovada, esta será a segunda homenagem que o ministro vai receber em terras baianas. Em maio do ano passado, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), aprovou, por unanimidade, a concessão do Título de Cidadão Baiano para Flávio Dino.

A homenagem ao ministro maranhense foi proposta pela deputada estadual Fabíola Mansur (PSB) ainda no ano de 2023, mas só foi apreciada pelo plenário em 2025, depois de um acordo entre as bancadas do governo e da oposição para a dispensa de formalidades.

A honraria foi entregue em uma cerimônia realizada em agosto do ano passado no Hotel Deville Prime, em Salvador. Na ocasião, ele agradeceu e ressaltou a importância da Bahia para a formação cultural, política e histórica do país.

“Muito especialmente agradeço a honra de receber o título de Cidadão Baiano. Nós temos trajetórias em comum no Nordeste do Brasil e a Bahia tem Jorge Amado, a Bahia tem Gilberto Gil, Caetano Veloso, tem o 2 de Julho, tem a Revolta dos Alfaiates, a Revolta dos Malês, tem a Santa Dulce dos Pobres, tem essa estrutura arquitetônica, religiosa maravilhosa. E por isso mesmo, ao receber esse título, me sinto mais incorporado ainda como brasileiro a essas belas páginas que foram aqui escritas e continuam assim”, afirmou Dino.

Trajetória

Ex-governador do Maranhão e eleito senador nas eleições de 2022, Flávio Dino foi nomeado para chefiar o Ministério de Justiça e Segurança Pública no início do terceiro mandato do presidente Lula (PT).

Ele foi indicado por Lula para o Supremo em 2023, para ocupar a vaga deixada por Rosa Weber. Dino tomou posse na Corte em fevereiro de 2024 e, desde então, tem participado de julgamentos de repercussão nacional.