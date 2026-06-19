Fim do olhômetro: mototáxi em Salvador passa a ter preço de referência

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Quem usa mototáxi em Salvador passa a contar com um parâmetro oficial para acompanhar o valor das corridas. Até então, muitas viagens eram cobradas sem uma referência pública de preços, com o valor sendo definido no chamado "olhômetro" antes da partida.

Para mudar essa realidade, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) publicou na quinta-feira, 18, a Portaria nº 190/2026, que institui a primeira Tabela Referencial de Preços para o Serviço de Transporte Individual de Passageiros por Motocicleta (STIPM).

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Na prática, a medida estabelece um valor de referência de aproximadamente R$ 2 por quilômetro rodado, oferecendo aos usuários um critério objetivo para acompanhar o cálculo das corridas.

Atualmente, cerca de 1.286 mototaxistas são credenciados pela Prefeitura de Salvador.

Como fica a tabela?

Com a nova portaria, o valor base de cálculo foi fixado tecnicamente em R$ 1,9969 por quilômetro.

Para facilitar a consulta de passageiros e condutores, a prefeitura divulgou uma tabela com valores arredondados:

Corridas de 2 km : R$ 4,00;

: R$ 4,00; Corridas de 5 km : R$ 10,00;

: R$ 10,00; Corridas de 10 km : R$ 20,00;

: R$ 20,00; Corridas de 20 km : R$ 40,00.

Segundo a Semob, os valores têm caráter referencial e servem como parâmetro para ampliar a transparência na cobrança e evitar abusos.

O cálculo foi definido com base em estudos técnicos que levaram em conta custos operacionais da atividade, como combustível e manutenção das motocicletas.

Caso haja necessidade, de acordo com o secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, “a tabela poderá ser atualizada periodicamente em função da variação dos custos da atividade".

Pagamento via aplicativo

A nova regulamentação também abre espaço para a modernização do serviço. As corridas poderão ser cobradas por meio de aplicativos e plataformas tecnológicas, desde que os sistemas sejam previamente autorizados pela Semob.

Segundo a pasta, a exigência busca garantir maior precisão na medição das distâncias percorridas e mais transparência no cálculo dos valores cobrados dos passageiros.