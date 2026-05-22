Greve de ônibus: mototaxista fatura em 4h o lucro de um dia inteiro

A população de Salvador passou por mais uma greve de ônibus na manhã desta sexta-feira, 22. Porém, enquanto algumas pessoas passavam sufoco para se deslocar para os seus compromissos, outras estavam lucrando. É o caso de alguns mototaxistas ouvidos pelo Grupo A TARDE.

Alex Moraes contou que começou a trabalhar a partir das 4 horas da manhã e conseguiu “levantar um dinheiro bom”.

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“Dinheiro que geralmente eu faria durante o dia todo, de 12 a 15 horas, e eu fiz aqui em 4. Agora que a greve acabou, vai voltar tudo ao normal, os valores das corridas vão normalizar”, disse.

Alex Moraes no meio - Foto: Dara Medeiros | Ag. A TARDE

Quem também aproveitou para incrementar a renda do mês foi o mototaxista Sid Marlos. “Hoje está bom, está dinâmico, dá para todo mundo gastar um dinheirinho. Já fiz a primeira corrida, deu um dinheiro bom, agora estou esperando a segunda até agora”, contou.

Sid Marlos. - Foto: Dara Medeiros | Ag. A TARDE

Greve chega ao fim

A greve dos rodoviários de Salvador foi suspensa na manhã desta sexta-feira, 22, após assembleia da categoria. Com a decisão, os ônibus começam a retornar gradualmente à circulação na capital baiana.

De acordo com informações obtidas pelo portal Massa!, as negociações entre rodoviários e empresários em Salvador foram concluídas com a formalização de um acordo que encerra o impasse da categoria e viabiliza o fim da greve. Além do reajuste salarial de 4,11% e do aumento no ticket alimentação, também foram definidos ajustes nas condições de trabalho.

Entre os principais pontos do acordo, ficou estabelecido que as horas extras aos finais de semana passam a ser opcionais. Outro item tratado foi a mudança no sistema de telemetria, que agora contará com apenas um bip. Além disso, ficou definido que mulheres não serão mais obrigadas a realizar pernoites.

Em entrevista ao portal A TARDE, o diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, afirmou que a greve foi finalizada com sucesso.

"Os rodoviários recebem aqui a proposta da inflação. Não foi a proposta dos nossos sonhos, porque seria um percentual acima da inflação pois infelizmente ver a inflação seca, mas junto com a inflação veio algumas questões que nós estamos reivindicando, que era o problema da telemetria, da multilinha, das condições de trabalho dos rodoviários. Foi aprovado o fim da greve aqui e aos poucos, gradualmente, vai normalizando a cidade", disse.

O que diz a Semob

A Secretaria de Mobilidade (Semob) disse que agentes de transporte e prepostos da Integra estão presentes nas garagens para acompanhar a liberação dos ônibus na manhã desta sexta-feira. Com o fim da greve, o retorno dos coletivos está ocorrendo de forma gradativa em Salvador.

Segundo a pasta, a Prefeitura de Salvador manteve contato com as partes envolvidas durante todo o processo de negociação, com o objetivo de contribuir para a construção de um acordo entre trabalhadores e empresas.

A Semob também destacou que, desde as primeiras horas do dia, foi acionado um plano de contingência com o Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC), que atuou nos principais corredores da cidade para atender a população durante a paralisação.

Greve dos rodoviários

A mobilização havia sido confirmada na noite anterior, após uma sequência de reuniões e tentativas de mediação entre trabalhadores e empresários no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA), que terminaram sem acordo. O impasse envolvia principalmente reajuste salarial, mudanças em benefícios e condições de trabalho, o que levou à aprovação da greve em assembleia.

Apesar da determinação judicial que previa operação mínima de 60% da frota nos horários de pico e 40% nos demais períodos, o início da manhã foi marcado por falhas na circulação dos ônibus e registro de garagens fechadas. A Semob afirmou que não houve início de operação nas garagens até por volta das 6h30, apontando descumprimento da decisão judicial.