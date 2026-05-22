Vereadores criticam greve de ônibus e cobram diálogo entre rodoviários e empresários

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Salvador amanheceu sem ônibus nas ruas nesta sexta-feira, 22, após os rodoviários iniciarem um movimento de greve que afetou milhares de passageiros e provocou atrasos em deslocamentos para o trabalho, escola e outros compromissos. A paralisação foi encerrada por volta das 8h50.

Em entrevista ao portal A TARDE, vereadores criticaram o transtorno causado à população e cobraram mais diálogo para evitar novas paralisações no transporte público da capital.

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O líder da oposição na Câmara Municipal, Randerson Leal, afirmou que o setor patronal e os trabalhadores precisam manter uma postura permanente de diálogo para evitar que situações como a desta sexta-feira voltem a ocorrer.

“Uma greve é ruim para todo mundo. Tem que ter uma mesa permanente de negociação para não haver mais esse tipo de paralisação por falta de diálogo”, afirmou o vereador.

"Prejuízo aos trabalhadores"

Já o vereador Hamilton Assis (PSOL) atribuiu o impasse à postura das empresas de ônibus nas negociações salariais com os rodoviários.

Segundo ele, os empresários tentam vincular reajustes salariais ao aumento da tarifa de ônibus ou à ampliação de subsídios pagos pela Prefeitura.

O parlamentar também criticou o valor da passagem em Salvador, atualmente em R$ 5,90, e a qualidade do sistema de transporte público da cidade.

“Temos uma das maiores tarifas e um dos piores serviços públicos do país, além da redução de linhas e da falta de planejamento integrado com outros modais. Essa prática tenta esconder a crise do sistema e transferir o prejuízo para os trabalhadores e para os cofres públicos”, disse.

A vereadora Marta Rodrigues (PT) afirmou que a greve é um direito constitucional dos trabalhadores e disse: “A greve, quando ocorre, é porque se chega a um limite e precisa reivindicar direitos e melhores condições de trabalho”, disse a parlamentar.

A petista também defendeu “mais diálogo" entre empresários e rodoviários para evitar novos transtornos no sistema de transporte público da capital.

Vereadora aponta "radicalização" dos empresários

A vereadora Aladilce Souza (PCdoB) criticou a postura dos empresários durante as negociações e afirmou que a greve foi motivada pela tentativa de retirada de direitos dos trabalhadores sem a reposição salarial conforme a inflação.

“O que vimos foi que esse movimento, que chegou à greve, foi provocado pela radicalização dos empresários, que propuseram retirar direitos dos trabalhadores. No entanto, o desfecho foi vitorioso para os trabalhadores [e também para a população]”, afirmou.

Após transtornos, greve é encerrada

A greve dos rodoviários de Salvador, iniciada na madrugada desta sexta-feira, foi encerrada por volta das 8h50 após assembleia da categoria. Com o fim da paralisação, os ônibus começam a retornar gradualmente à circulação na capital baiana.

As negociações entre rodoviários e empresários foram concluídas com a formalização de um acordo que encerrou o impasse e viabilizou o fim da paralisação.

Além do reajuste salarial de 4,11% e do aumento no ticket alimentação, também foram definidos ajustes nas condições de trabalho.