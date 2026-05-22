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AUMENTO NOS VALORES

Greve de ônibus: preço de corridas por aplicativo quase triplica

Aplicativos aparecem como alternativa durante paralisação

Jaísa de Almeida e Edvaldo Sales
Por Jaísa de Almeida e Edvaldo Sales
| Atualizada em
Aplicativos aparecem como alternativa durante paralisação
Aplicativos aparecem como alternativa durante paralisação - Foto: Freepik

A greve dos rodoviários iniciada nesta sexta-feira, 22, alterou o funcionamento do transporte público em Salvador e afetou a rotina de quem depende dos ônibus para circular pela cidade.

Ônibus, Bus Rapid Transit (BRT) e parte do Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC) operam com redução nas primeiras horas da manhã desta sexta.

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Diante do cenário, serviços por aplicativo e o transporte complementar surgem como algumas das alternativas disponíveis para deslocamento na capital baiana.

No entanto, os valores das corridas nos apps apresentaram aumento em diferentes trechos da cidade quando comparados aos registrados em outros dias. Em alguns casos o valor chega a triplicar.

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Confira o aumento no valor das corridas:

Trobogy x Imbuí

  • Nesta sexta-feira: carro por R$ 30,93 | moto por R$ 12,92
  • Em outros dias: carro por R$ 21,90 | moto por R$ 7,93

Avenida ACM x São Cristóvão

  • Nesta sexta: carro por R$ 55,45 | moto por R$ 29,37
  • Em outros dias: carro por R$ 20,00 | moto por R$ 15,00

Trobogy x Avenida Orlando Gomes

  • Nesta sexta: carro por R$ 30,93 | moto por R$ 11,91
  • Em outros dias: carro por R$ 20,96 | moto por R$ 6,97

Mussurunga x Boca do Rio

  • Nesta sexta: carro por R$ 33,40 | moto por R$ 16,38
  • Em outros dias: carro por R$ 15,00 | moto por R$ 9,00

Relato da população

Moradora de Paripe, a jovem Camila, de 23 anos, está cogitando pegar um transporte por aplicativo devido à falta de ônibus. Ela ficou cerca de uma hora aguardando.

Ao portal A TARDE, ela, que está na Estação Hiper, um dos principais pontos de integração do sistema BRT de Salvador, contou que os preços não estão tão caros.

“Estão mais baratos, porque da última vez, quando houve o atraso na saída dos ônibus das garagens, estava de R$ 40. A gente teve que esperar o ônibus passar, por volta das 8h e eu cheguei atrasada no trabalho. Hoje já está mais em conta, está em torno de R$ 10 a moto”, contou.

“Mas foi muito complicado chegar até aqui hoje. Eu acordei 4 horas da manhã, peguei um ônibus 5h20, depois peguei dois metrôs e ainda estou aqui esperando outro ônibus, e nada de passar. Até agora sem ônibus e o BRT está parado”, pontuou.

Operação de contingência

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) iniciou uma operação de contingência com veículos do STEC nos principais corredores da cidade.

Segundo a pasta, por volta das 6h30 não havia registro de saída de ônibus das garagens, apesar da decisão judicial que determinava a circulação de 60% da frota nos horários de pico.

Agentes da Semob acompanham a movimentação nos terminais e garagens ao longo do dia.

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greve de ônibus Salvador

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