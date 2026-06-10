Mototaxistas em risco? Projeto na Câmara pode pôr fim a atividade

Para muitos brasileiros as motocicletas não são apenas um meio de transporte, são também um instrumento de trabalho autônomo. Apesar da relevância para a subsistência de milhares de famílias, a atividade pode estar ameaçada.

Está pautado para votação na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 9, o Projeto de Lei nº 271/2023, que visa inserir o transporte remunerado privado individual de passageiros com motocicleta na Lei de Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, o que na prática regulamenta a função de mototaxista.

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O problema é que uma alteração no texto promovida pelo relator Neto Carletto (Avante-BA) pode colocar tudo a perder. O deputado baiano incluiu na proposta a possibilidade dos municípios vetarem ou restringirem “a exploração dos serviços remunerados de transporte privado individual de passageiros por meio de veículos de duas rodas” se a prestação do serviço causar algum risco aos usuários.

A modificação gerou insatisfação de entidades representativas da categoria e de organizações do setor de transportes. No entendimento deles, a inclusão do item abre brecha para que prefeitos possam impedir a atuação dos mototaxistas, sejam de forma avulsa ou até mesmo aqueles profissionais que estão vinculados a aplicativos de transporte, como Uber e 99.

“O projeto cria uma interpretação na perspectiva do livre-mercado muito errónea de que atividade econômica gera risco. A atividade econômica não gera risco. Atividade econômica gera renda para as famílias dessas pessoas, gera dinamismo na mobilidade urbana e gera um crescimento econômico geral. O que gera risco, muitas vezes, é uma má gestão do sistema de saúde por parte dos gestores, uma má gestão da política urbana, de organização e também a falta de segurança no ambiente humano, isso sim gera risco”, analisou o Analista Legislativo do Instituto Livre Mercado na Área de Mobilidade e Logística, Gabriel Luiz Paiva Santos Ribeiro.

Impactos

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 222 mil pessoas no Brasil trabalhavam como mototaxistas em 2022, ano do último levantamento. A pesquisa traça o perfil de quem atua no setor e mostra que mais de 90% são homens, e que 73,8% deles são pretos e pardos.

O Ipea também identificou que o rendimento real desses trabalhadores na época da pesquisa variava entre R$ 900 e R$ 1.900, dependendo do serviço exercido.

Para Gabriel Paiva, existe o risco destes trabalhadores perderem o seu meio de sustento. Ele tambem alertou para o possível uso eleitoreiro da media por prefeitos que estão de olho na reeleição.

“Muitos prefeitos provavelmente têm a intenção de proibir essa atividade, para que caia, digamos, 10% do número de acidentes fatais no município. O que a gente entende é que existem gestores que podem, por esse pequeno salto estatístico de melhorar o trânsito um pouquinho aqui, melhorar um pouquinho o índice de acidentes ali, e usar essas pequenas melhorias estatísticas, para proibir uma atividade que é muito maior do que qualquer estatística que eles estão visualizando. Este provavelmente é um dos pontos absolutamente negativos”.

Impasse na votação

O portal A TARDE entrou em contato com o deputado Neto Carletto para que ele pudesse explicar a alteração no texto. Na resposta enviada por aplicativo de mensagem, o parlamentar não falou sobre a mudança no projeto. Ele apenas disse que o PL não será votado no colegiado nesta quarta.

Entretanto, a reportagem falou com o presidente da Comissão de Viação e Transportes, o também baiano Claudio Cajado (PP), que confirmou que o projeto está na pauta para ser votado. No sistema da Câmara a proposta também consta na pauta.

Caso seja aprovado no colegiado, a propsota segue para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e só depois de aprovada será encaminhada ao plenário da Casa e depois para o Senado.