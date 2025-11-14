Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MOBILIDADE

Postos de apoio para mototaxistas: Salvador visa melhores condições de trabalho

Condutores vinham reclamando de problema recorrente na capital baiana

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

14/11/2025 - 19:07 h | Atualizada em 14/11/2025 - 20:45
Projeto de Lei pode beneficiar mototaxistas de Salvador
Projeto de Lei pode beneficiar mototaxistas de Salvador -

Uma queixa frequente dos mototaxistas de Salvador pode estar chegando ao fim. Um projeto de lei (n.º 501/2025) apresentado na Câmara Municipal (CMS) propõe a criação de postos de apoio exclusivos para a categoria em pontos estratégicos da cidade.

Segundo o texto, os espaços devem oferecer serviços básicos considerados essenciais pelos trabalhadores:

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • área coberta para descanso entre corridas;
  • disponibilização de água potável;
  • banheiros masculino e feminino;
  • estacionamento exclusivo para motocicletas;
  • tomadas para carregar celulares e equipamentos;
  • espaço para guarda temporária de capacetes e itens de proteção.

Onde os pontos devem ser instalados?

A proposta, apresentada pelo vereador Randerson Leal (Podemos), prevê que os postos sejam instalados em locais de grande circulação, como:

  • estações de metrô e terminais de transporte coletivo;
  • proximidades de hospitais, universidades e centros comerciais;
  • regiões centrais e de intenso movimento urbano.

Leia Também:

Emboscada: amante mata mototaxista para ficar com a esposa da vítima
Uber e 99 pagam multa por manterem trabalho de mototaxistas
Mototaxistas conciliam trabalho e diversão no São João em Paripe

O parlamentar afirma que a ideia nasce de um problema antigo enfrentado pelos profissionais.

“Muitos moto-taxistas exercem suas atividades em condições precárias, sem locais adequados para descanso, higiene ou proteção contra sol e chuva, o que compromete segurança, bem-estar físico e mental”, justificou Leal.

Quem fará a fiscalização?

A gestão, implantação e fiscalização dos postos ficará a cargo da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), mas o projeto permite parcerias com a iniciativa privada para manutenção e custeio das estruturas.

O texto estabelece prazo de até 180 dias, após a publicação da lei, para instalação das primeiras unidades.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cms Mobilidade Mobilidade Urbana Moto-taxistas Randerson Leal Salvador Semob

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Projeto de Lei pode beneficiar mototaxistas de Salvador
Play

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

Projeto de Lei pode beneficiar mototaxistas de Salvador
Play

Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

Projeto de Lei pode beneficiar mototaxistas de Salvador
Play

Câmara abre votação de projeto que promete acabar com CV e PCC

Projeto de Lei pode beneficiar mototaxistas de Salvador
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

x