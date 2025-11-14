MOBILIDADE
Postos de apoio para mototaxistas: Salvador visa melhores condições de trabalho
Condutores vinham reclamando de problema recorrente na capital baiana
Por Yuri Abreu
Uma queixa frequente dos mototaxistas de Salvador pode estar chegando ao fim. Um projeto de lei (n.º 501/2025) apresentado na Câmara Municipal (CMS) propõe a criação de postos de apoio exclusivos para a categoria em pontos estratégicos da cidade.
Segundo o texto, os espaços devem oferecer serviços básicos considerados essenciais pelos trabalhadores:
- área coberta para descanso entre corridas;
- disponibilização de água potável;
- banheiros masculino e feminino;
- estacionamento exclusivo para motocicletas;
- tomadas para carregar celulares e equipamentos;
- espaço para guarda temporária de capacetes e itens de proteção.
Onde os pontos devem ser instalados?
A proposta, apresentada pelo vereador Randerson Leal (Podemos), prevê que os postos sejam instalados em locais de grande circulação, como:
- estações de metrô e terminais de transporte coletivo;
- proximidades de hospitais, universidades e centros comerciais;
- regiões centrais e de intenso movimento urbano.
O parlamentar afirma que a ideia nasce de um problema antigo enfrentado pelos profissionais.
“Muitos moto-taxistas exercem suas atividades em condições precárias, sem locais adequados para descanso, higiene ou proteção contra sol e chuva, o que compromete segurança, bem-estar físico e mental”, justificou Leal.
Quem fará a fiscalização?
A gestão, implantação e fiscalização dos postos ficará a cargo da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), mas o projeto permite parcerias com a iniciativa privada para manutenção e custeio das estruturas.
O texto estabelece prazo de até 180 dias, após a publicação da lei, para instalação das primeiras unidades.
