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TARIFA EM SALVADOR

Salvador ganha subsídio de R$ 80 milhões para barrar aumento no ônibus

Medida foi sancionada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil)

Leo Almeida
Por
| Atualizada em
Medida evitou aumento para R$ 6,40
Medida evitou aumento para R$ 6,40 - Foto: Betto Jr. | PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) sancionou o subsídio de R$ 80 milhões para o transporte público da capital baiana. A medida foi oficializada após publicação no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quinta-feira, 18.

Conforme a legislação, a quantia será dividida entre recursos que serão destinados ao sistema de ônibus convencional. Assim, R$ 75 milhões têm como destino o sistema de ônibus convencional, enquanto os R$ 5 milhões restantes são para o subsistema complementar (STEC).

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O projeto do subsídio foi votado pelos vereadores de Salvador na quarta-feira (17), última sessão da Câmara de Salvador antes do recesso de meio do ano, com votos contrários de alguns vereadores da oposição.

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Aumento na passagem

Conforme a matéria original, os R$ 80 milhões são referentes ao exercício de 2026, buscando evitar que a tarifa da passagem, atualmente em R$ 5,90 fosse reajustada para R$6,40.

“A medida visa assegurar a modicidade tarifária, a universalidade e a continuidade do serviço público essencial de transporte coletivo urbano, mitigando os efeitos decorrentes da elevação dos custos operacionais do setor”.

Além disso, o documento aponta que o subsídio busca manter “o equilíbrio econômico-financeiro dos instrumentos de delegação, em conformidade com a legislação municipal vigente e com as diretrizes da política pública de mobilidade urbana sustentável do Município de Salvador”.

Evitar colapso

Durante a discussão em plenário, a vereadora Aladilce Souza (PCdoB), criticou a falta de debate sobre o tema e justificou o posicionamento contrário do grupo.

“Mais uma vez a prefeitura envia o projeto de subsídio sem discussão, sem convocar o Conselho Municipal de Transporte, que está inativado há muitos anos, sem discutir com a sociedade”, afirmou.

Todavia, os argumentos foram rebatidos pelo presidente da Câmara, Carlos Muniz (PSDB). Segundo o tucano, caso o subsídio não fosse aprovado, o sistema público de transporte de Salvador entraria em colapso até o mês de agosto.

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Bruno Reis ônibus prefeitura de salvador Salvador subsídio transporte público

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