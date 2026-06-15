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ALTERAÇÕES

Trajetos de ônibus sofrem alterações devido a obra na Cidade Baixa em Salvador

Mudanças acontecem a partir desta segunda-feira, 15

Edvaldo Sales
Por
| Atualizada em
Mudanças acontecem a partir desta segunda-feira, 15
Mudanças acontecem a partir desta segunda-feira, 15 - Foto: Lucas Moura | Secom PMS

Os itinerários de linhas de ônibus que circulam pela Cidade Baixa, em Salvador, vão passar por alterações a partir desta segunda-feira, 15, devido ao andamento de obras de drenagem, segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob).

A intervenção é executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), responsável pela obra, e ocorre em dois períodos:

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  • Entre os dias 15 e 18 de junho
  • De 25 de junho a 1º de julho

A operação vai acontecer no trecho entre a Rua Fernando Alves e a Praça Irmã Dulce, no bairro da Boa Viagem, onde haverá interdições viárias.

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Com isso, linhas que seguem em direção à Calçada passam a fazer um desvio pela Praça Irmã Dulce, acessando a Rua Barão de Cotegipe pelo estacionamento da praça.

Em seguida, os coletivos seguem pela Rua Frederico Lisboa e pela Avenida Fernandes da Cunha, onde retomam o itinerário habitual.

Durante a execução das obras, o ponto de ônibus localizado na Rua Frederico Lisboa será desativado temporariamente.

Como alternativa, os usuários deverão utilizar o ponto provisório instalado na Avenida Fernandes da Cunha, nas proximidades da Granero Transportes.

Equipes de fiscalização vão acompanhar a operação para orientar passageiros e monitorar os impactos no sistema. Novos ajustes poderão ser realizados, caso necessário.

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ônibus Salvador Semob

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