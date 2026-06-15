Metrô de Salvador abre vagas para técnico e supervisor; saiba como se inscrever

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A CCR Metrô Bahia abriu vagas de emprego para os cargos de supervisor de manutenção civil e técnico em manutenção de equipamentos fixos. As oportunidades fazem parte do processo de recrutamento e contemplam profissionais com formação técnica e experiência nas áreas de atuação.

As inscrições devem ser feitas pelo site da CCR Metrô. No momento da candidatura, após acessar o site do Metrô Bahia, deve clicar na aba “Contato”, selecionar a opção “Trabalhe Conosco” e o candidato será direcionado para a plataforma de recrutamento, onde poderá realizar o cadastro e se inscrever na vaga desejada.

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Para a função de supervisor de manutenção civil, é necessário ter formação técnica em edificações ou construção civil e entre as atribuições para o cargo estão: gestão de contratos de manutenção predial, áreas verdes e limpeza técnica, acompanhamento de projetos, orçamento e equipes, além da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

Já a vaga de técnico em manutenção de equipamentos fixos é destinada a profissionais com formação técnica em mecânica, mecatrônica, elétrica, eletrônica, eletrotécnica ou eletroeletrônica. Entre as funções estão: manutenção preventiva de sistemas e equipamentos das estações, como iluminação, bloqueios, escadas rolantes, elevadores, entre outros. Além de ser necessário ter disponibilidade para atuar em escalas diurnas ou noturnas.

"Além das oportunidades de crescimento profissional, oferecemos um ambiente de trabalho pautado pela segurança, inovação e desenvolvimento das pessoas", afirma Betânia Pitta, coordenadora de Pessoas do Metrô Bahia.



Os contratados terão benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, previdência privada, auxílio-creche, Wellhub (Gympass), participação nos lucros e resultados, licença-maternidade de 180 dias e licença-paternidade de 20 dias, entre outros.