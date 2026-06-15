EMPREGO
Metrô de Salvador abre vagas para técnico e supervisor; saiba como se inscrever
Entre os benefícios estão assistência médica e odontológica, Wellhub (Gympass) e auxílio-creche
A CCR Metrô Bahia abriu vagas de emprego para os cargos de supervisor de manutenção civil e técnico em manutenção de equipamentos fixos. As oportunidades fazem parte do processo de recrutamento e contemplam profissionais com formação técnica e experiência nas áreas de atuação.
As inscrições devem ser feitas pelo site da CCR Metrô. No momento da candidatura, após acessar o site do Metrô Bahia, deve clicar na aba “Contato”, selecionar a opção “Trabalhe Conosco” e o candidato será direcionado para a plataforma de recrutamento, onde poderá realizar o cadastro e se inscrever na vaga desejada.
Para a função de supervisor de manutenção civil, é necessário ter formação técnica em edificações ou construção civil e entre as atribuições para o cargo estão: gestão de contratos de manutenção predial, áreas verdes e limpeza técnica, acompanhamento de projetos, orçamento e equipes, além da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.
Já a vaga de técnico em manutenção de equipamentos fixos é destinada a profissionais com formação técnica em mecânica, mecatrônica, elétrica, eletrônica, eletrotécnica ou eletroeletrônica. Entre as funções estão: manutenção preventiva de sistemas e equipamentos das estações, como iluminação, bloqueios, escadas rolantes, elevadores, entre outros. Além de ser necessário ter disponibilidade para atuar em escalas diurnas ou noturnas.
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"Além das oportunidades de crescimento profissional, oferecemos um ambiente de trabalho pautado pela segurança, inovação e desenvolvimento das pessoas", afirma Betânia Pitta, coordenadora de Pessoas do Metrô Bahia.
Os contratados terão benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, previdência privada, auxílio-creche, Wellhub (Gympass), participação nos lucros e resultados, licença-maternidade de 180 dias e licença-paternidade de 20 dias, entre outros.