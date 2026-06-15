Faculdade em Salvador abre vagas para pós-graduação gratuita em Saúde

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Interessados em realizar pós-gradução na área de Saúde, em Salvador, têm uma grande oportunidade. A Faculdade Santa Casa está com 24 vagas abertas para bolsas de estudo integrais, através do edital Educa Saúde FME 2026. As inscrições seguem até 5 de julho.

As aulas serão ministradas em formato presencial, com grade teórica e prática. Os cursos abrangem áreas estratégicas para a formação de profissionais da saúde, fortalecendo competências essenciais para o cuidado, a assistência e a prática clínica.

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Veja vagas disponíveis

Nutrição Clínica e Terapia Nutricional: 7 vagas

Farmácia Hospitalar com Ênfase em Farmácia Clínica: 7 vagas

Diagnóstico por Imagem: 5 vagas

Enfermagem em Terapia Intensiva: 5 vagas

Saiba como participar

Para participar, os interessados devem acessar o edital completo no site da Fundação Maria Emília, ler atentamente os critérios de elegibilidade e as etapas do processo seletivo, e realizar a inscrição através deste link.

Estágio prático

Os cursos contam ainda com estágios práticos em unidades hospitalares de referência, com carga horária de 120h, realizado no Hospital Santa Izabel.

"Aqui na Bahia, somos um dos poucos cursos de Diagnóstico por Imagem que oferta estágio prático em medicina nuclear, tomografia computadorizada e ressonância magnética", Washington Luiz Vieira Dias, coordenador do curso de Diagnóstico por Imagem.