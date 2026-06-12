EDUCAÇÃO
Inscrições para o Enem terminam nesta sexta-feira; saiba como fazer
Provas ocorrem nos dias 8 e 15 de novembro
As inscrições para o Enem 2026 terminam nesta sexta-feira, 12, e devem ser feitas exclusivamente pela Página do Participante. O prazo foi prorrogado pelo Ministério da Educação (MEC) por mais uma semana, inicialmente, o encerramento estava previsto para o dia 5 de junho.
A taxa de inscrição é de R$ 85. Para os candidatos que não obtiveram isenção, o pagamento pode ser realizado até 17 de junho.
Também termina nesta sexta-feira, 12, o prazo para solicitar atendimento especializado e tratamento por nome social.
Atendimento especializado
Candidatos com diagnóstico de fibromialgia ou de transtornos mentais, como crise de ansiedade, TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) e TOC (Transtorno Obsessivo-Compulsivo), podem solicitar suporte diferenciado durante a aplicação das provas.
Entre as possibilidades estão:
- Presença de acompanhante (familiar ou profissional);
- Cão de apoio emocional;
- Sala reservada e monitorada por fiscais.
Os fiscais só intervêm caso o participante precise de apoio ou estabilização durante o exame.
Leia Também:
Veja calendário do Enem 2026
- Inscrições: de 25 de maio a 12 de junho;
- Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 17 de junho;
- Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 5 de junho;
- Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho;
- Resultado do atendimento especializado: 19 de junho;
- Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho;
- Resultado do recurso: 3 de julho;
- Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.