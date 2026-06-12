Inscrições para o Enem terminam nesta sexta-feira; saiba como fazer

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As inscrições para o Enem 2026 terminam nesta sexta-feira, 12, e devem ser feitas exclusivamente pela Página do Participante. O prazo foi prorrogado pelo Ministério da Educação (MEC) por mais uma semana, inicialmente, o encerramento estava previsto para o dia 5 de junho.

A taxa de inscrição é de R$ 85. Para os candidatos que não obtiveram isenção, o pagamento pode ser realizado até 17 de junho.

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Também termina nesta sexta-feira, 12, o prazo para solicitar atendimento especializado e tratamento por nome social.

Atendimento especializado

Candidatos com diagnóstico de fibromialgia ou de transtornos mentais, como crise de ansiedade, TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) e TOC (Transtorno Obsessivo-Compulsivo), podem solicitar suporte diferenciado durante a aplicação das provas.

Entre as possibilidades estão:

Presença de acompanhante (familiar ou profissional);

Cão de apoio emocional;

Sala reservada e monitorada por fiscais.

Os fiscais só intervêm caso o participante precise de apoio ou estabilização durante o exame.

Veja calendário do Enem 2026