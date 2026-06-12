Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

Inscrições para o Enem terminam nesta sexta-feira; saiba como fazer

Provas ocorrem nos dias 8 e 15 de novembro

Victoria Isabel
Por
Enem
Enem - Foto: Ministério da Educação

As inscrições para o Enem 2026 terminam nesta sexta-feira, 12, e devem ser feitas exclusivamente pela Página do Participante. O prazo foi prorrogado pelo Ministério da Educação (MEC) por mais uma semana, inicialmente, o encerramento estava previsto para o dia 5 de junho.

A taxa de inscrição é de R$ 85. Para os candidatos que não obtiveram isenção, o pagamento pode ser realizado até 17 de junho.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Também termina nesta sexta-feira, 12, o prazo para solicitar atendimento especializado e tratamento por nome social.

Atendimento especializado

Candidatos com diagnóstico de fibromialgia ou de transtornos mentais, como crise de ansiedade, TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) e TOC (Transtorno Obsessivo-Compulsivo), podem solicitar suporte diferenciado durante a aplicação das provas.

Entre as possibilidades estão:

  • Presença de acompanhante (familiar ou profissional);
  • Cão de apoio emocional;
  • Sala reservada e monitorada por fiscais.

Os fiscais só intervêm caso o participante precise de apoio ou estabilização durante o exame.

Leia Também:

EDUCAÇÃO

Edital vai selecionar 30 autores para festival literário na Bahia
Edital vai selecionar 30 autores para festival literário na Bahia imagem

EDUCAÇÃO

Revista digital apresenta avanços da educação em Alagoinhas; confira
Revista digital apresenta avanços da educação em Alagoinhas; confira imagem

EDUCAÇÃO

Projeto 'Páginas de Aprendizado' reúne educadores de Olindina
Projeto 'Páginas de Aprendizado' reúne educadores de Olindina imagem

Veja calendário do Enem 2026

  • Inscrições: de 25 de maio a 12 de junho;
  • Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 17 de junho;
  • Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 5 de junho;
  • Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho;
  • Resultado do atendimento especializado: 19 de junho;
  • Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho;
  • Resultado do recurso: 3 de julho;
  • Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Enem 2026 estudantes MEC

Relacionadas

Mais lidas