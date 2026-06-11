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Edital vai selecionar 30 autores para festival literário na Bahia

Selecionados poderão lançar e divulgar obras durante a programação da Juá Literária 2026

Vitoria Sacramento
Por Vitoria Sacramento
Identidade visual do edital Cais da Palavra
Identidade visual do edital Cais da Palavra - Foto: Divulgação/Prefeitura de Juazeiro

Estão abertas as inscrições para o edital do Cais da Palavra, espaço voltado ao lançamento, divulgação e comercialização de obras de autores do Vale do São Francisco. A iniciativa faz parte da programação do Festival Juá Literária 2026, que acontecerá de 20 a 25 de julho, integrando as celebrações pelos 148 anos de Juazeiro, comemorados em 15 de julho.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 5 de julho, por meio do e-mail [email protected]. Podem participar autores residentes nos municípios que compõem o Vale do São Francisco e que tenham interesse em apresentar suas obras durante o festival.

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De acordo com o edital, serão escolhidos até 30 escritores para participar das atividades do Cais da Palavra, promovendo lançamentos, sessões de divulgação e comercialização de livros ao longo da programação do evento.

Além de incentivar a literatura regional, a iniciativa busca ampliar o acesso do público à produção cultural local e fortalecer o intercâmbio entre escritores, leitores e agentes do setor editorial.

Festival reunirá literatura, música e cultura popular

Com o tema “Palavras que navegam pelo tempo”, a segunda edição do Festival Juá Literária contará com cerca de 180 atividades culturais e educativas. A programação inclui apresentações musicais e poéticas, mesas de debate, rodas de conversa, contação de histórias, oficinas, ações voltadas ao público infantil e lançamentos de livros.

Entre os convidados confirmados estão a cantora e compositora Adriana Calcanhotto, o cantor e compositor Oswaldo Montenegro, o músico Marcelo Jeneci, a escritora e educadora Bárbara Carine e a escritora Aline Bei.

Totalmente gratuito, o festival pretende reunir leitores, estudantes, educadores, artistas e produtores culturais para a celebração da literatura e da diversidade cultural brasileira.

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Bahia Educação juazeiro

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