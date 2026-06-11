Enem 2026: como começar a preparação com planejamento, foco e equilíbrio

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 foram prorrogadas até o dia 12 de junho e marcam o início de uma fase decisiva para milhares de estudantes. Embora ainda faltem alguns meses para a aplicação das provas, especialistas em educação afirmam que este é o momento ideal para estruturar um plano de estudos e criar hábitos que possam ser mantidos até o exame.

Planejamento

Segundo a diretora do Pré-Vestibular Bernoulli, Margrit Gusmão, um dos erros mais comuns entre os candidatos é acreditar que o bom desempenho depende apenas de muitas horas de estudo.

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“O aluno não precisa estudar o dia inteiro para ter um bom desempenho. Neste processo, até a aplicação do Enem, o mais importante é criar consistência. Uma rotina organizada, com metas semanais e revisões frequentes, costuma trazer resultados mais sólidos do que jornadas excessivas e difíceis de sustentar”, explica Margrit.

Atualização de repertório

Além do domínio dos conteúdos cobrados nas provas, o Enem exige competências específicas, como interpretação de texto, análise crítica e capacidade de relacionar diferentes áreas do conhecimento. Por isso, acompanhar notícias, consumir conteúdos de atualidades e ampliar o repertório sociocultural são práticas que podem contribuir para um melhor desempenho.

Treinamento

Outro ponto considerado fundamental é a realização de simulados. A atividade ajuda o estudante a se familiarizar com o formato da prova, administrar melhor o tempo de resolução das questões e identificar áreas que precisam de reforço. Especialistas também recomendam a utilização de simulados com correção baseada na Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia utilizada pelo Enem.

A redação merece atenção especial durante a preparação. A prática frequente da escrita permite desenvolver argumentos mais consistentes, ampliar o repertório e compreender melhor os critérios de avaliação do exame. Temas ligados a questões sociais, ambientais, tecnológicas e culturais costumam ser indicados como bons exercícios para os candidatos.

Cuidado emocional

Além da preparação acadêmica, o cuidado com a saúde mental também é apontado como um fator decisivo. A pressão por resultados, as dúvidas sobre o futuro e a comparação com outros estudantes podem gerar ansiedade ao longo do processo.

“O Enem é uma maratona, não uma corrida de velocidade. O estudante precisa compreender que disciplina não significa abrir mão da saúde mental. Sono adequado, pausas e momentos de descanso também fazem parte do processo de aprendizagem”, destaca.

Para muitos jovens, o período de preparação coincide ainda com a escolha da carreira e do curso superior. Nesse cenário, a orientação vocacional e o acompanhamento pedagógico podem ajudar a tornar a tomada de decisão mais segura.

Bernoulli Experience

Em Salvador, estudantes interessados em testar seus conhecimentos antes da prova podem participar do Bernoulli Experience, iniciativa gratuita que promove simulados nos dias 11 e 18 de julho. A atividade busca reproduzir as condições do Enem e oferecer aos participantes uma avaliação mais próxima da realidade do exame.