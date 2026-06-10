Salvador recebe Oficina de Jornalismo Comunitário com vagas gratuitas

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Os profissionais de comunicação ganharão uma oportunidade de aperfeiçoar as coberturas. A TV Pelourinho abriu as inscrições para sua primeira Oficina de Jornalismo Comunitário, que acontecerá entre 27 de junho a 27 de julho de 2026.

As aulas serão ministradas pela jornalista Luana Santiago, na sede da instituição, localizada no Centro Histórico de Salvador. Ao todo, serão três turmas, que estudarão os temas nas quarta-feiras e sábados das 14h às 17h, e das 9h às 12h também aos sábados.

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O investimento é de R$ 100 por aluno, valor destinado à manutenção das atividades educativas da instituição. Entretanto, a instituição também oferecerá cerca de 20% de vagas gratuitas para pessoas de baixa renda, que serão submetidas à análise pela seleção interna da instituição após o preenchimento de um formulário.

As inscrições seguem até o dia 25 de junho e devem ser realizadas pela plataforma Sympla. Os candidatos interessados deverão ter mais de 18 anos e não precisam comprovar experiência prévia com o tema.