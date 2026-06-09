Professores de Lauro de Freitas participam de formação sobre educação midiática

Professores da rede municipal de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, participaram, nesta terça-feira, 9, no campus da faculdade Unime, de uma formação voltada para a educação midiática e o uso do jornal como ferramenta pedagógica.

A iniciativa, realizada em parceria com o Programa A TARDE Educação,do Grupo A Tarde, buscou fortalecer práticas de leitura, interpretação e produção de conteúdo nas escolas, além de estimular o pensamento crítico entre estudantes e educadores.

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A articuladora municipal da Política Nacional para a Equidade das Relações Étnico-Raciais e da Educação Quilombola, Rosângela Accioly, destacou a importância de aproximar os professores das novas linguagens de comunicação utilizadas pelos estudantes.

Segundo ela, a educação midiática se tornou uma necessidade diante das transformações tecnológicas vividas pela sociedade.

“Nós somos de uma geração em que não havia internet e nem essa possibilidade tecnológica que nos enriquece. Trabalhar com essas mídias mais contemporâneas é de suma importância para aproximar as nossas linguagens pedagógicas dos nossos alunos”, afirmou.

Rosângela ressaltou ainda que os estudantes de hoje acessam conteúdos por diferentes plataformas e formatos, o que exige uma atualização constante das práticas educacionais. “É fundamental que o professor acompanhe essas mudanças da sociedade”, completou.

A expectativa da Secretaria Municipal de Educação é que a iniciativa gere impactos positivos em toda a rede. De acordo com a articuladora, a formação não se limitará a um único encontro. “Nós temos expectativas muito positivas, porque não será somente uma formação. Teremos vários encontros ao longo do ano e o Jornal A Tarde tem muita força para trazer essa discussão para o município”, disse.

Entre os participantes da capacitação esteve a professora de Língua Portuguesa e Inglesa Maria de Fátima, da Escola Municipal Pedro Paranhos, em Portão. Com mais de 25 anos de atuação na educação, ela acredita que ensinar os alunos a consumir notícias é uma ferramenta importante para a formação cidadã.

“É muito importante para os alunos se manterem atualizados. Hoje eles querem usar o celular de outras formas, mas a gente precisa incentivá-los a ler notícias para compreender o que acontece ao seu redor e até compartilhar essas informações com a família”, afirmou.

A docente também vê diversas possibilidades de aplicar o conteúdo da formação em suas aulas. Segundo ela, o jornal pode servir de base para atividades de leitura, interpretação e produção textual.

“Podemos trabalhar notícias, interpretações e até a criação de notícias baseadas no que estamos estudando em sala. Em inglês, também é possível desenvolver atividades de tradução e compreensão de textos”, explicou.

Para o professor de Artes Dourival Sousa Neto, a utilização do jornal amplia as possibilidades de aprendizagem ao conectar os conteúdos escolares com acontecimentos do cotidiano.

“O jornal pode ser utilizado como uma ferramenta pedagógica de fato. Ele traz informações variadas e uma série de elementos que podemos utilizar em diferentes abordagens dentro da sala de aula”, afirmou.

Na área artística, ele acredita que a proposta pode contribuir para o desenvolvimento da criatividade e da análise crítica dos estudantes. “A arte trabalha questões históricas, culturais e sociais. O jornal pode ajudar o aluno a refletir sobre essas questões e construir uma visão mais crítica da realidade”, explicou.

O professor também destacou o protagonismo estudantil como um dos principais benefícios da iniciativa. “O aluno vai pesquisar, ler, escrever, interpretar imagens e produzir conteúdo. A proposta do jornal permite que ele desenvolva sua criatividade e participe ativamente do processo de aprendizagem”, concluiu.

Com a formação, a expectativa é que os professores levem para as salas de aula novas estratégias de ensino capazes de aproximar os estudantes do universo da informação, fortalecendo habilidades de leitura, escrita e análise crítica por meio da educação midiática.

A atividade foi conduzida pela equipe do A TARDE Educação, sendo representada por Marcia Firmino, coordenadora pedagógica e Isadora Cruz, mestra em Educação e Contemporaneidade.