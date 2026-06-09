AINDA DÁ TEMPO
Vai fazer o Enem? Veja como planejar os estudos no segundo semestre
Provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro
Faltando cinco meses para a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, especialistas afirmam que ainda há tempo suficiente para quem deseja iniciar a preparação e conquistar uma boa pontuação. A recomendação é apostar em planejamento, organização e estudo direcionado, em vez de jornadas excessivas de aprendizado.
Segundo Juliana Evelyn, coordenadora pedagógica da Rede Enem, plataforma de educação digital da Vitru Educação, o estudante que começa a estudar em junho deve priorizar a qualidade da preparação e concentrar esforços nos conteúdos mais recorrentes da prova.
"Iniciar a preparação em junho exige uma mudança de postura: o foco sai da quantidade e vai para a qualidade. Ainda há tempo de sobra para garantir uma excelente nota, desde que o estudante utilize um roteiro bem delimitado", explica Juliana.
A especialista destaca que uma estratégia eficiente é analisar os temas mais cobrados nas edições anteriores do exame. Dessa forma, o candidato consegue otimizar o tempo disponível, reduzir a ansiedade e construir uma rotina de estudos mais sustentável.
Segundoe ela, como o Enem tem priorizado a interpretação de textos e a aplicação prática de conhecimentos do cotidiano, o estudo focado na resolução de questões e problemas tende a ser mais eficaz do que a simples memorização de conteúdos.
Como organizar os estudos
Para quem precisa conciliar o cronograma com o trabalho ou a escola nos próximos cinco meses, a chave do sucesso está na constância e na disciplina inteligente Juliana Evelyn aponta três atitudes práticas que fazem a diferença:
- Foco e produtividade: Dedicar menos horas diárias, mas com foco total e sem distrações. A qualidade do tempo de estudo é o que determina a absorção do conteúdo.
- Aproveitamento de intervalos: Utilizar períodos de deslocamento ou janelas livres ao longo do dia para leituras rápidas ou exercícios práticos. Vinte minutos diários de revisão somam uma carga relevante ao final da semana.
- Preservação da saúde mental: Manter uma rotina equilibrada com sono regulado e momentos de lazer é parte fundamental do processo de aprendizagem e consolidação da memória.
- Foco na reda final: Programa Semiextensivo de cinco meses (totalmente gratuíto)
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As provas do Enem serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. Para apoiar os estudantes que iniciam nesta jornada preparatória no segundo semestre, a plataforma digital Rede Enem disponibiliza gratuitamente o Plano Semiextensivo, estruturado especificamente para a janela de tempo até o exame. Com liberação marcada para o dia 8 de junho, o plano funciona como um guia diário de estudos.
“Nossa curadoria pedagógica analisou a recorrência histórica das provas do Enem e selecionou os temas de maior relevância, reduzindo a carga horária pela metade em comparação ao curso anual. Ao acessar a plataforma, o estudante já encontra as metas do dia definidas, eliminando a hesitação e facilitando o foco”, afirma a Coordenadora Pedagógica Rede Enem.