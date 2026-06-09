Vai fazer o Enem? Veja como planejar os estudos no segundo semestre

Faltando cinco meses para a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, especialistas afirmam que ainda há tempo suficiente para quem deseja iniciar a preparação e conquistar uma boa pontuação. A recomendação é apostar em planejamento, organização e estudo direcionado, em vez de jornadas excessivas de aprendizado.

Segundo Juliana Evelyn, coordenadora pedagógica da Rede Enem, plataforma de educação digital da Vitru Educação, o estudante que começa a estudar em junho deve priorizar a qualidade da preparação e concentrar esforços nos conteúdos mais recorrentes da prova.

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"Iniciar a preparação em junho exige uma mudança de postura: o foco sai da quantidade e vai para a qualidade. Ainda há tempo de sobra para garantir uma excelente nota, desde que o estudante utilize um roteiro bem delimitado", explica Juliana.

A especialista destaca que uma estratégia eficiente é analisar os temas mais cobrados nas edições anteriores do exame. Dessa forma, o candidato consegue otimizar o tempo disponível, reduzir a ansiedade e construir uma rotina de estudos mais sustentável.

Segundoe ela, como o Enem tem priorizado a interpretação de textos e a aplicação prática de conhecimentos do cotidiano, o estudo focado na resolução de questões e problemas tende a ser mais eficaz do que a simples memorização de conteúdos.

Como organizar os estudos

Para quem precisa conciliar o cronograma com o trabalho ou a escola nos próximos cinco meses, a chave do sucesso está na constância e na disciplina inteligente Juliana Evelyn aponta três atitudes práticas que fazem a diferença:

Foco e produtividade: Dedicar menos horas diárias, mas com foco total e sem distrações. A qualidade do tempo de estudo é o que determina a absorção do conteúdo.

Aproveitamento de intervalos: Utilizar períodos de deslocamento ou janelas livres ao longo do dia para leituras rápidas ou exercícios práticos. Vinte minutos diários de revisão somam uma carga relevante ao final da semana.

Preservação da saúde mental: Manter uma rotina equilibrada com sono regulado e momentos de lazer é parte fundamental do processo de aprendizagem e consolidação da memória.

Foco na reda final: Programa Semiextensivo de cinco meses (totalmente gratuíto)

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. Para apoiar os estudantes que iniciam nesta jornada preparatória no segundo semestre, a plataforma digital Rede Enem disponibiliza gratuitamente o Plano Semiextensivo, estruturado especificamente para a janela de tempo até o exame. Com liberação marcada para o dia 8 de junho, o plano funciona como um guia diário de estudos.

“Nossa curadoria pedagógica analisou a recorrência histórica das provas do Enem e selecionou os temas de maior relevância, reduzindo a carga horária pela metade em comparação ao curso anual. Ao acessar a plataforma, o estudante já encontra as metas do dia definidas, eliminando a hesitação e facilitando o foco”, afirma a Coordenadora Pedagógica Rede Enem.