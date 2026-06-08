Município baiano prorroga inscrição de processo seletivo da Educação; veja prazos

Siga o A TARDE no Google

Os interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Educação de Juazeiro, no norte da Bahia, ganharam mais tempo para se inscrever. O prazo, que terminaria no último sábado, 6, foi prorrogado até 23h59 desta terça-feira, 9.

A seleção oferece vagas temporárias para profissionais de níveis fundamental, médio e superior, com atuação na sede e no interior do município. O resultado final está previsto para ser divulgado até o dia 24 de julho.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site: https://pss.educacao.juazeiro.ba.gov.br/. No ato do cadastro, os candidatos precisam preencher o formulário eletrônico e anexar, em formato PDF, os documentos que comprovem títulos e experiência profissional. A seleção será realizada por meio de análise curricular e avaliação da experiência profissional.

Entre as oportunidades disponíveis na sede estão os cargos de auxiliar de serviços gerais, gesseiro, motorista de viatura pesada, servente de pedreiro, auxiliar de Atendimento Educacional Especializado (AEE), mãe social, fonoaudiólogo, intérprete de Libras e professor de dança.

Também há vagas para atuação nos distritos de Abóbora, Itamotinga, Junco, Carnaíba, Juremal, Mandacaru, Maniçoba, Massaroca e Pinhões. As oportunidades contemplam professores de Educação Física, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, História, Geografia, Música, Robótica e Teatro, além de cargos de professor e auxiliar de AEE, monitor de transporte escolar, motorista de viatura pesada, auxiliar de serviços gerais e mãe social.

De acordo com a Prefeitura, os contratos terão duração de até dois anos, podendo ser prorrogados por igual período. A administração municipal poderá encerrar os vínculos antes do prazo caso as vagas sejam ocupadas por servidores efetivos.