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EDUCAÇÃO

Projetos sustentáveis podem receber até R$ 5 mil na Bahia

Prêmio EcoInovar 2026 está com inscrições abertas para estudantes e professores da rede estadual

Loren Beatriz Sousa
Por
Identidade visual do EcoInovar 2026
Identidade visual do EcoInovar 2026 - Foto: Arte: A TARDE Educação

Estudantes e professores da rede estadual da Bahia, residentes dos municípios de Salvador, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Simões Filho, Catu e Itabuna já podem se inscrever na segunda edição do Prêmio EcoInovar 2026. Promovida pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, a iniciativa busca incentivar a produção científica, inovação e o desenvolvimento de soluções sustentáveis no ambiente escolar.

As inscrições são gratuitas e seguem até 27 de julho, exclusivamente pelo site oficial do prêmio: atardeeducacaopremia.atarde.com.br.

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Nesta edição, a premiação está dividida em duas categorias temáticas, voltadas para diferentes públicos e territórios.

Categoria 1 - Educação ambiental, cidadania e direito ao saneamento básico

A categoria tem como foco o desenvolvimento de projetos científicos relacionados à educação ambiental e ao saneamento básico. Os trabalhos deverão abordar pelo menos um dos seguintes eixos temáticos:

  • Água potável e saúde pública: análise da relação entre acesso à água de qualidade e prevenção de doenças, impactos sanitários e desigualdades no acesso;
  • Esgotamento sanitário e meio ambiente: consequências da ausência ou precariedade do tratamento de esgoto para áreas urbanas e rurais;
  • Gestão de resíduos sólidos e responsabilidade coletiva: participação das escolas, famílias e comunidades na destinação adequada de resíduos e na promoção da sustentabilidade local.

Podem participar estudantes do Ensino Fundamental II e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) matriculados em escolas estaduais de Salvador, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista e Feira de Santana.

Categoria 2 - Minha Escola Sustentável - Energia para o Futuro

A categoria propõe o desenvolvimento de soluções relacionadas à:

  • Eficiência energética e uso consciente de recursos;
  • Utilização de energias limpas e renováveis no contexto escolar;
  • Propostas educativas que incentivem o uso seguro, consciente e responsável do gás natural;
  • Práticas sustentáveis que contribuam para a preservação do meio ambiente e para a redução dos impactos ambientais.

Participam desta categoria estudantes do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e EJA, matriculados em escolas estaduais de Simões Filho, Catu, Itabuna e Feira de Santana.

Cada equipe poderá inscrever apenas um projeto, na categoria correspondente ao município e ao nível de ensino atendido.

Como participar

Os trabalhos devem ser apresentados exclusivamente no formato de projeto científico. Entre as recomendações técnicas estão:

  • Ser digitado em fonte Times New Roman ou Arial - tamanho 12;
  • Utilizar espaçamento de 1,5 entre linhas;
  • Conter margens de 2,5 cm;
  • Possuir no mínimo cinco e no máximo 15 páginas (excluindo os anexos);
  • Título;
  • Identificação do autor e da unidade escolar;
  • Introdução;
  • Justificativa;
  • Objetivos;
  • Metodologia;
  • Referências bibliográficas.

As equipes devem ser compostas por um professor orientador e de um a cinco estudantes. O professor será o responsável pela inscrição, pelo envio do projeto e pela documentação exigida.

No ato da inscrição, deverão ser informados dados pessoais dos participantes, como nome completo, RG, CPF, telefone, endereço, cidade, estado, escola e série. Para estudantes menores de idade, também será obrigatória a apresentação de autorização assinada pelo responsável legal, além do envio dos documentos pessoais do estudante.

As escolas participantes deverão formalizar a adesão ao prêmio por meio de um Termo de Cooperação firmado com o Grupo A TARDE, documento que estabelece as condições de participação, direitos e responsabilidades das partes.

Avaliação e tutoria

Os projetos serão avaliados por uma comissão julgadora com base em critérios de sustentabilidade, inovação, engajamento comunitário/escolar e valorização da cultura local.

Os três melhores projetos de cada categoria serão selecionados para uma etapa de tutoria e acompanhamento territorial, voltada ao aperfeiçoamento técnico das propostas e à preparação para a apresentação final.

Durante esta fase, as equipes finalistas poderão receber apoio pedagógico e operacional de até R$ 1 mil para aquisição de materiais, insumos, equipamentos ou serviços necessários ao desenvolvimento do projeto. O recurso será disponibilizado por meio de cartão pré-pago nominal ao professor orientador, responsável pela utilização adequada dos valores e pela prestação de contas junto à organização.

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As atividades de tutoria serão realizadas de forma remota, conforme cronograma definido pela coordenação do prêmio. A divulgação dos projetos selecionados para a fase de tutoria está prevista para o dia 11 de agosto.

Premiação

Os vencedores receberão recursos financeiros destinados exclusivamente à implementação, continuidade ou ampliação dos projetos desenvolvidos. A premiação obedecerá à seguinte classificação:

  • 1º lugar: R$ 5 mil em recursos para o projeto;
  • 2º lugar: R$ 3,5 mil em recursos para o projeto;
  • 3º lugar: R$ 2 mil em recursos para o projeto.

Serviço

  • Prêmio EcoInovar 2026 - 2ª edição
  • Inscrições: de 8 de junho a 27 de julho de 2026
  • Quem pode participar: estudantes e professores da rede estadual dos municípios contemplados pelo edital
  • Categorias: Educação ambiental, cidadania e direito ao saneamento básico; Minha Escola Sustentável – Energia para o Futuro
  • Inscrições: atardeeducacaopremia.atarde.com.br
  • Regulamento completo: disponível no site oficial do prêmio: atardeeducacaopremia.atarde.com.br
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A TARDE Educação Bahia EcoInovar

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