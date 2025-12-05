Tecnologia e reutilização de resíduos marcam vitória no EcoInovar

Equipe 'WALL-E Guardião da Praia' ao lado do analista de gestão ambiental da CODEBA, Pedro Cortes - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Os projetos mais inovadores do Prêmio EcoInovar, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, foram revelados nesta sexta-feira, 5, na Casa A TARDE durante a 34ª Fenagro, em Salvador.

O 1º lugar da categoria Eco-Navegando foi para o robô autônomo "WALL-E Guardião da Praia" (Candeias), e o 1º lugar Eco-Terra consagrou o uso de resíduos de conchas e coco para revestimento (Salvador).

As equipes garantiram o prêmio máximo de R$ 5.000 e o reconhecimento por liderarem a transformação ambiental nas escolas da Bahia.

Eco-navegando: robô guardião da praia

Equipe 'WALL-E Guardião da Praia' | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Na categoria focada na preservação de ecossistemas aquáticos, o Colégio Estadual Luiz Viana Filho, de Candeias, conquistou o topo do pódio. O prêmio foi entregue por Pedro Cortes, analista de gestão ambiental da Autoridade Portuária Federal na Bahia (CODEBA).

O projeto "WALL-E Guardião da Praia: areia limpa, vida marinha protegida", orientado pela professora Hevelynn Franco Martins, desenvolveu um robô autônomo capaz de recolher resíduos nas praias, impactando positivamente a vida marinha e a atividade pesqueira local.

A estudante Franciele Carvalho destacou a necessidade de apoio para o avanço da tecnologia.

“Nosso projeto ainda precisa de muita visibilidade, precisa principalmente de materiais de qualidade para conseguirmos colocar ele em prática na praia, porque como é um robô que vai ter contato com a água, com o salito, ele é um robô mais delicado e a gente sabe disso e sabe o impacto positivo que a gente vai estar gerando para a natureza", disse.

A professora Hevelynn Martins, orientadora de três projetos finalistas, incluindo o vencedor, celebrou o reconhecimento.

“Estou muito emocionada, muito feliz, muito honrada, muito grata pela oportunidade e mostrar o que a gente está fazendo realmente com uma preocupação ambiental com eles. Eles estão agora com outra consciência que a gente não tinha há alguns anos atrás e saem do ensino médio com a consciência melhor do que a nossa, para trazer um futuro muito melhor para os que virão", afirmou.

Eco-terra: resíduos viram revestimento sustentável

Equipe 'E-Placa e revestimento' ao lado de Luciano Neves, diretor de Relações Institucionais do Grupo A TARDE | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Na categoria que reconhece a gestão sustentável de ecossistemas terrestres, o Colégio Estadual da Bahia Central, em Salvador, foi o campeão. O prêmio foi entregue por Luciano Neves, diretor de Relações Institucionais do Grupo A TARDE.

O projeto "E-Placa e revestimento: aproveitamento de resíduos em ação sustentável na comunidade escolar" transformou resíduos comuns em Salvador, como fibras de coco, papel e conchas de lambreta e marisco, em placas de gesso e cimento, aplicáveis em pias, revestimentos e objetos decorativos.

O estudante Guilherme de Jesus Fraga ressaltou o impacto motivacional do prêmio em escolas públicas.

“Um prêmio desse acaba sendo motivador porque quando a gente está numa escola pública, a gente não tem muitos recursos. Com isso a gente consegue cada vez mais fomentar a ciência e também produzir cada vez mais e mais o que a gente tem buscado no nosso projeto", destacou.

Equipe 'E-Placa e revestimento' | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

A aluna Ana Esther explicou a visão de capital consciente da equipe. “Acreditamos e estamos pensando em vender. Esse valor será revertido na compra dos mais produtos, no caso, de mais materiais. A gente tem muito o foco no capital do consciente. O que a gente busca é que cada metro quadrado comprado é um metro quadrado doado. Então, todo o valor que é arrecadado na compra vai ser revestido para alguns materiais para se compensar os valores que foram doados para as comunidades mais carentes".

Os finalistas foram selecionados por uma banca de profissionais renomados, que avaliaram rigorosamente a sustentabilidade, a inovação e o engajamento comunitário dos projetos, como como Antônio Espinheira, geógrafo e chefe do setor de geoprocessamento da Companhia Baiana de Produção Mineral (CBPM); Renato Marques do Nascimento, chefe do setor de empreendimentos minerais da CBPM; Isis Drielle dos Reis Santos, engenheira química da Autoridade Portuária Federal na Bahia (CODEBA); e Tatiana Pessanha Noel, engenheira sanitarista e ambiental da CODEBA.

O Prêmio EcoInovar, promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, teve o apoio da Autoridade Portuária Federal na Bahia (CODEBA) e da Companhia Baiana de Produção Mineral (CBPM).