Fenagro reúne finalistas do EcoInovar em edição especial

O A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, preparou uma programação especial nesta sexta-feira, 5, durante a 34ª edição da Fenagro, realizada no Parque de Exposições de Salvador.

Instalado na Casa A TARDE, o espaço multicultural do A TARDE Educação recebe ao longo de todo o dia a exposição dos projetos finalistas do Prêmio EcoInovar, iniciativa que reconhece ações de impacto socioambiental desenvolvidas por estudantes e instituições de ensino da Bahia. A solenidade de premiação acontece ainda nesta tarde, reunindo finalistas, educadores, autoridades e parceiros.

A expectativa é que o EcoInovar estimule a continuidade das práticas ambientais nas escolas, fortalecendo propostas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e dando visibilidade a jovens talentos que transformam suas comunidades por meio da inovação.

Ao todo, seis projetos de Salvador, Candeias, Irecê e Santaluz disputam o prêmio em duas categorias:

Eco-terra: soluções para a sustentabilidade - focada na proteção e na gestão sustentável dos ecossistemas terrestres, incluindo florestas, solos, áreas urbanas e rurais;

Eco-navegando: para um futuro sustentável - voltada à preservação e o uso sustentável dos ecossistemas marinhos, costeiros e de água doce (rios, lagos, mangues, etc).

Projetos finalistas

Sustentarte: cores que transformam vidas e o planeta

Equipe 'Sustentarte' | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Estudantes: Iasmin Ketlen de Jesus, Kauany Freitas da Silva e Mirely Mirandina Cândido Rocha

Professora-orientadora: Hevelynn Martins

Município: Candeias

Objetivo: criação de telas e tintas ecológicas a partir de papel reciclado, além da produção de ecobags ilustradas com temas dos ODS. O projeto une arte, criatividade e educação ambiental

Wall-e guardião da praia: areia limpa, vida marinha protegida

Equipe 'Wall-e guardião da praia' | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Estudantes: Daniel da Cruz de Oliveira, Wendel Santos da Purificação e Franciele Carvalho dos Santos de São Pedro

Professora-orientadora: Hevelynn Martins

Município: Candeias

Objetivo: desenvolvimento de um robô autônomo capaz de recolher resíduos nas praias. A tecnologia contribui para a preservação da vida marinha e para a manutenção da atividade pesqueira, afetada pela poluição costeira

Eco-semente: da prova à planta, um futuro que brota

Equipe 'Eco-semente' | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Estudantes: Milena dos Santos Nogueira, Maria da Clara Santana Félix e Winny dos Santos de Jesus

Professora-orientadora: Hevelynn Martins

Município: Candeias

Objetivo: t ransformação de papéis usados - como folhas de caderno e provas - em novas folhas recicladas. O projeto reduz resíduos escolares e fortalece a cultura de reaproveitamento

Águas cinzas não devem ser desperdiçadas, cultivo de horta orgânica, árvores frutíferas e ervas medicinais

Equipe 'Águas cinzas não devem ser desperdiçadas' | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Estudantes: Vitória Santos Saturnino, Melissa dos Santos Barreto e Pedro Alexandre de Jesus Conceição

Professora-orientadora: Cristiniana Silva Mota

Município: Santaluz

Objetivo: p rotótipo que demonstra como reutilizar águas cinzas (provenientes de pias, chuveiros e máquinas de lavar) por meio de filtragem natural com areia, carvão e algodão. A iniciativa busca reduzir o consumo de água potável e estimular o reuso seguro em áreas não alimentares

E-placa e revestimento: aproveitamento de resíduos em ação sustentável na comunidade escolar

Equipe 'E-placa e revestimento' | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Estudantes: Maria Luiza Dantas Solla de Oliveira, Guilherme de Jesus Fraga e Ana Esther Marciel de Jesus

Professora orientadora: Fernanda Brito

Município: Salvador

Objetivo: produção de placas de gesso e cimento feitas com fibras de coco, papel e conchas de lambreta e marisco, reaproveitando resíduos comuns em Salvador. As peças podem ser utilizadas em fachadas, rodapés, pias e objetos decorativos, combinando sustentabilidade e estética

Sequestro de carbono no bioma Caatinga, contribuição para a mitigação do aquecimento global: estudo na reserva do Centro Territorial de Educacao Profissional de Irecê (CETEP)

Equipe 'Sequestro de carbono no bioma Caatinga' | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Estudantes: Ana Claúdia de Lima, Laerth Alves Xavier e Luiz Alexandre Araújo

Professor Orientador: Carlos Ney

Município: Irecê

Objetivo: e studo sobre o potencial da Caatinga em sequestrar carbono - bioma que representa apenas 10% do território brasileiro, mas responde por cerca de 45% do carbono capturado no país. O projeto inclui banco de sementes, produção de mudas e ações educativas para valorização da biodiversidade e criação de futura unidade de conservação, em articulação com o Inema

Banca avaliadora

As produções finalistas passaram pela avaliação criteriosa de uma banca formada por profissionais renomados, como Antônio Espinheira, geógrafo e chefe do setor de geoprocessamento da Companhia Baiana de Produção Mineral (CBPM); Renato Marques do Nascimento, chefe do setor de empreendimentos minerais da CBPM; Isis Drielle dos Reis Santos, engenheira química da Autoridade Portuária Federal na Bahia (CODEBA); e Tatiana Pessanha Noel, engenheira sanitarista e ambiental da CODEBA.

Os critérios de avaliação incluíram sustentabilidade, inovação, engajamento da comunidade escolar e valorização da cultura local.

Premiação

Os vencedores receberão apoio financeiro destinado à compra de materiais, equipamentos ou serviços que fortaleçam a continuidade dos projetos. A gestão dos recursos será feita pelo Grupo A TARDE em parceria com as escolas participantes.

Valores por classificação

1º lugar: até R$ 5.000

2º lugar: até R$ 3.500

3º lugar: até R$ 2.000

O Prêmio EcoInovar, promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, teve o apoio da Autoridade Portuária Federal na Bahia (CODEBA) e da Companhia Baiana de Produção Mineral (CBPM).

