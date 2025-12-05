Crianças fazem fila para ver cabritos e cordeiros na Fenagro: entenda por quê

Fenagro vira espaço de descoberta - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Mesmo entre grandes equinos e bovinos, os caprinos (bodes, cabras e cabritos) e os ovinos (carneiros, ovelhas e cordeiros) encontram seu espaço para brilhar na Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro). Queridos pelas crianças e famílias, esses bichos são a fonte mais comum de exclamações de fofura na feira, mas também participam de disputas acirradas para definir qual é o animal de destaque de cada raça e são alvo de movimentações de altas cifras em leilões.

Expostos ao público, caprinos e ovinos chamam atenção dos que passam com seus diferentes tamanhos e cores, além da sua agitada rotina animal que inclui se alimentar de feno, defecar, descansar e mais uma série de atividades. Por conta de um perfil tranquilo, quem passa não teme se aproximar e alguns se arriscam inclusive a acariciar esses bichos.

A empreendedora Tainá Guerreira, 44, policia essa vontade dos filhos Erick, 13, Lucas, 10, de se aproximarem muitos dos bichinhos, mas ela também celebra essa oportunidade deles terem esse contato com a natureza. “Eles pegaram no cavalo, querem passar a mão no bode, no cabrito, mas assim é algo muito legal de ver. É importante trazer eles aqui pra ver isso que a Fenagro traz que é a fazenda, o interior pra capital. É algo muito legal”, afirma.

Os dois pequenos falam sobre suas experiências com os espécimes. “A gente fica muito impressionado, porque são bichos bonitos que vêm pra cá e é muito bonito de ver”, diz Erick. Já Lucas teve uma reação diferente ao ver os em carne e osso os animais que costuma ver apenas em histórias. “Achava que eles eram menores”, fala.

Parto surpresa

Nesta edição da Fenagro um ciclo se completou para Sergio Neves da Fazenda Rio Doce e sua ovelha Dengosa. O animal da raça dorper foi adquirido na edição do ano passado na feira, como a primeira de seu rebanho, e neste ano ela deu à luz na Fenagro. Estava previsto para que Fernanda parisse no domingo, 7, mas o parto aconteceu na última terça, 2, antes do previsto.

“Fomos pegos de surpresa. A raça dorper não tem uma parição muito boa. É um animal que tradicionalmente precisa de ajuda para parir o cordeiro. A gente tava encerrando o expediente quando a bolsa dela rompeu. Após uma hora de parto sem sucesso a veterinária entrou em ação e mais três pessoas vieram pra ajudar”, diz Sérgio.

A cria foi nomeada em homenagem ao seu local de nascimento – Fenagro – como “Fernanda”. Sérgio conta que o momento do parto foi acompanhado por várias pessoas que passavam e a Fernanda se tornou uma das estrelas desta edição da feira. “Foi legal porque despertou a curiosidade das pessoas em ver. Virou uma atração no dia e uma atração posterior porque as crianças param sempre pra ver a pequenininha”, afirma.

Mercado competitivo

Além de serem alvos de admiração, os caprinos e ovinos também são parte do competitivo mercado da agropecuária e na Fenagro participam de concursos que servem como uma validação do animal, do trabalho de seu tratador e da fazenda como um todo. As competições acontecem com diferenciação de gênero e por idade para que os animais sejam comparados em situações equivalentes.

Em uma competição de caracterização racial de boer – raça de caprino –, por exemplo, são analisados as partes do animal com relação musculatura, volume e conformação das regiões que influenciam no rendimento de carne (conjunto de carcaça); seu focinho (chanfro); alinhamento e angulação dos membros (aprumo); e postura ou linha de dorso.

Vencer uma competição dessas é um reconhecimento para o trabalho de um criador e a qualidade de seu rebanho, de acordo com Humberto Tranzillo da Fazenda Victoria. Ele ressalta ainda que um título desses pode fazer com que um animal até dobre de valor. O tratador da Fazenda Victoria, Nilton Santos, explica que o processo para chegar neste ponto não é simples e começa desde quando o bicho é filhote.

“Quando o animal é bom ele já nasce bom. Você percebe que ele nasceu diferente dos outros e tem que cuidar pra ele não atrofiar e desenvolver bem. Para que consiga crescer o tanto quanto pode. Tem que cuidar, zelar, dar banho para ele ficar com a pele bonita, se alimentar bem e mais”, comenta.

Ele conta também que isso influencia muito nos valores desses animais. “Já vendemos um em feira por R$ 68 mil. É algo que varia entre R$ 2.500 e pode chegar a até R$ 100 mil”, diz. O presidente da Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos da Bahia (Accoba), Almir Lins Rocha, ressalta a importância da Fenagro dentro desse ecossistema de competições.

“A Fenagro no fim de ano é importante porque é final de ranking, então os melhores criadores trazem seus animais pra mostrar o que tem de melhor e pontuar nos rankings. É algo que vale numa venda futura desse animal, inclusive do seu sêmen, ou das suas crias”, comenta.

A Fenagro segue com diversos concursos entre animais e leilões – e vai até o domingo, 7, –, no Parque de Exposições de Salvador, na Avenida Luiz Viana (Paralela).

