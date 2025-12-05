Menu
FENAGRO
FENAGRO

"Fenagro é uma grande vitrine para criadores", defende Ricardo Almeida

Vereador visitou Casa A TARDE, nesta quinta, 4

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

05/12/2025 - 15:04 h
Ricardo Almeida, vereador de Salvador
Ricardo Almeida, vereador de Salvador -

Presente na Casa A TARDE, equipamento do Grupo A TARDE na 34ª edição da Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro), nesta quinta-feira, 4, o vereador Ricardo Almeida (Democracia Cristã) citou o papel do evento para promoção do setor do agronegócio.

Em entrevista para o Portal A TARDE, Ricardo, que esteve junto com a comitiva da Câmara Municipal de Salvador, colocou a Fenagro como um espaço para a diversão e união entre as famílias, e afirmou a feira posiciona a Bahia como protagonista.

Ricardo foi recebido pelo diretor de Relações Institucionais do Grupo, Luciano Neves; pelo diretor da Rádio A TARDE FM, Eduardo Dute; pela diretora do núcleo digital do Grupo, Caroline Góis; e pela diretora do núcleo impresso, Mariana Carneiro.

"A feira é uma grande vitrine para os criadores, para aqueles que gostam, mas também um local de entretenimento, passear, visitar, continua sendo um local atrativo para quem visitar, conhecer. A Câmara de Salvador tinha que se fazer presente. Todo evento que acontece em Salvador, nós precisamos participar, até para compreender a dimensão do evento. Percebemos que a dimensão continua importante, mostrando que a Bahia precisa ser protagonista em tudo que se propõe a fazer", afirmou o vereador.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.

Ver todas

