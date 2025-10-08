EcoInovar: lista com projetos finalistas é divulgada - Foto: Arte: A TARDE Educação

A lista de projetos selecionados no Prêmio EcoInovar 2025, iniciativa que une sustentabilidade e inovação, foi divulgada nesta quarta-feira, 8. Os projetos contemplados receberão apoio técnico e pedagógico para aprimorar suas propostas, além de R$ 1.000,00 em recursos destinados diretamente ao desenvolvimento dos projetos.

Promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, o prêmio valoriza a criatividade de estudantes e professores que transformam desafios ambientais em soluções práticas. A iniciativa abrangeu tanto o ambiente escolar quanto a comunidade, contemplando estudantes regularmente matriculados(as) e professores(as) atuantes nas escolas estaduais, localizadas nos municípios de Jequié, Irecê, Maracás, Santaluz, Salvador, Candeias e Ilhéus.

Nesta edição, o prêmio se dividiu em duas áreas temáticas:

“Eco-terra: soluções para a sustentabilidade” - focada na proteção e na gestão sustentável dos ecossistemas terrestres, incluindo florestas, solos, áreas urbanas e rurais.

- focada na proteção e na gestão sustentável dos ecossistemas terrestres, incluindo florestas, solos, áreas urbanas e rurais. “Eco-navegando: para um futuro sustentável” - voltada à preservação e o uso sustentável dos ecossistemas marinhos, costeiros e de água doce (rios, lagos, mangues, etc).

Confira a lista dos projetos classificados

Categoria Eco-Terra

E-Placa e revestimento: aproveitamento de resíduos em ação sustentável na comunidade escolar

Colégio Estadual da Bahia Central - Salvador;

Estudantes: Maria Luiza Dantas Solla de Oliveira, Guilherme de Jesus Fraga e Ana Esther Marciel de Jesus;

Professora-orientadora: Fernanda Pereira de Brito.

Eco-semente: da prova a planta, um fruto que brota

Colégio Estadual Luis Viana Filho - Candeias;

Estudantes: Milena dos Santos Nogueira, Maria Clara Santana Félix e Winny dos Santos de Jesus;

Professora-orientadora: Hevelynn Franco Martins.

Sequestro de carbono no bioma caatinga, contribuição para a mitigação do aquecimento global: estudo na reserva do Centro Territorial de Educacao Profissional de Irecê (CETEP)

Estudantes: Ana Claúdia de Lima, Laerth Alves Xavier e Luiz Alexandre Araújo;

Professor-orientador: Carlos Ney Nascimento de Oliveira.

Categoria Eco-Navegando

SustentArte: Cores que Transformam vidas e o planeta

Colégio Estadual Luiz Viana Filho - Candeias;

Estudantes: Iasmim Ketlen de Jesus Cerqueira; Kauany Freitas da Silva; Mirely Mirandina Candido Rocha;

Professora-orientadora: Hevelynn Franco Martins.

Águas cinzas não devem ser desperdiçadas, cultivo de horta orgânica, árvores frutíferas e ervas medicinais

Colégio Municipal Dez de Julho - Santaluz;

Estudantes: Vitória Santos Saturnino e Melissa dos Santos Barreto;

Professora-orientadora: Cristiniana Silva Mota.

WALL-E guardião da praia: areia limpa, vida marinha protegida

Colégio Estadual Luiz Viana Filho - Candeias;

Estudantes: Daniel da Cruz de Oliveira,Wendel Santos da purificação e Gabriel da Silva rocha;

Professora-orientadora: Hevelynn Franco Martins.

Premiação

Os projetos vencedores receberão um apoio financeiro que será destinado diretamente à compra de materiais, equipamentos ou serviços que contribuam para a execução ou o fortalecimento da iniciativa, respeitando o valor definido para cada categoria.

A gestão desses recursos ficará a cargo do Grupo A TARDE, em parceria com a escola e a equipe responsável pelo projeto.

Classificação dos projetos

1º lugar – até R$ 5.000,00 em recursos para o projeto;

2º lugar – até R$ 3.500,00 em recursos para o projeto;

3º lugar – até R$ 2.000,00 em recursos para o projeto.

Em ambas as categorias, os projetos serão avaliados pelos critérios de sustentabilidade, inovação, engajamento comunitário e escolar, além da valorização da cultura local.