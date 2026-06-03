Educação integral no campo é tema de encontro em Camaçari

A cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, sediou, nesta terça-feira, 2, o Encontro Territorial do GT 3, iniciativa voltada ao fortalecimento da Educação em Tempo Integral no Campo.

Realizada no auditório Tupinambás, do Centro de Treinamento e Inovação de Vila de Abrantes (CETIVA), a atividade reuniu gestores, coordenadores pedagógicos, professores, estudantes, pesquisadores e representantes de comunidades rurais de diferentes municípios baianos.

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O encontro integra o programa Formacampo, desenvolvido pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) em parceria com a Secretaria de Educação de Camaçari (Seduc). Pela primeira vez realizado no município, o evento teve como objetivo ampliar o debate sobre os desafios e as perspectivas da educação ofertada às populações do campo.

Durante a abertura, o prefeito Luiz Caetano (PT), destacou a importância dos investimentos para garantir avanços na educação rural.

“Eu tenho visitado as escolas da zona rural e tenho saído impressionado e feliz com a dedicação das equipes. Precisamos discutir e entender no que podemos melhorar cada vez mais. Para que a gente tenha bons resultados, precisamos investir no desenvolvimento da criança, dos profissionais que atuam nas escolas e também na infraestrutura para que todos possam ter acesso”, afirmou.

O secretário municipal de Educação, professor Márcio Neves, ressaltou que a iniciativa fortalece a construção de uma educação mais inclusiva e acessível.

“O que viemos fazendo é a construção de uma história de luta, de entender que a educação de qualidade precisa chegar em todos os cantos do município. Além de instrumentalização pedagógica, faz com que nossas crianças aumentem a autoestima, compreendam os próprios saberes e potência dos territórios aos quais pertencem”, destacou.

A coordenadora municipal do Campo, das Águas e das Florestas, Leila Assis, enfatizou que a formação continuada dos educadores vai além das práticas de sala de aula. “Nós estamos aqui, hoje, para convocar a todos para o compromisso de entender que a formação do professor é muito mais do que o fazer pedagógico, é uma revisão do currículo. E para que haja confluência no processo, precisamos nos juntar para fazermos uma educação para todos”, refletiu.

Já a coordenadora de Educação Integral em Tempo Integral do município, Adriana Libório, informou que a rede municipal conta atualmente com 24 escolas em tempo integral, sendo sete localizadas na zona rural. Segundo ela, o encontro também serviu para promover a escuta e a troca de experiências.

“Iremos, neste dia, para além de promovermos experiências inspiradoras. Vamos dialogar, escutar e trabalhar o sujeito como um ser completo, para que levemos educação até o estudante, sem que ele precise sair do campo, compreendendo as potencialidades e identidades dos territórios aos quais pertencem”, explicou.

Gestores e educadores reunidos no CETIVA para debater os desafios e o futuro da educação rural. - Foto: Foto: Patrick Abreu

A programação contou ainda com palestras voltadas à valorização dos saberes locais e ao fortalecimento da educação no campo. Pela manhã, a doutora em Educação pela UFMG e coordenadora do Formacampo, Arlete Ramos dos Santos, abordou o tema “Saberes nos Territórios: como integrá-los ao cotidiano escolar”. À tarde, o mestre em Educação pela UESB e coordenador do GT 3, Higro Souza Silva, ministrou a palestra “Educação Integral em Tempo Integral no Campo e Formação Humana Omnilateral”.

Participaram do evento representantes de municípios da Região Metropolitana de Salvador e de outras regiões do estado, como Uauá, Vitória da Conquista, Mata de São João, Catu, Ubatã, Itaparica e Ipiaú.