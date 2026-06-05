EDUCAÇÃO
Mais de 600 professores são convocados para rede de ensino na Bahia
Novo chamamento inclui 145 docentes e 22 cuidadores para reforçar o atendimento nas escolas públicas
A rede municipal de ensino de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, recebeu o reforço de 145 professores e 22 cuidadores para atuar nas escolas públicas do município. Os novos servidores foram contratados por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).
Segundo a Prefeitura, a medida busca fortalecer o atendimento nas unidades escolares e garantir a continuidade das atividades pedagógicas. O prefeito José Ronaldo (União Brasil) destacou que o município já convocou 608 professores em 2026 para atuar na rede municipal de ensino.
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Ao lembrar das ações voltadas para a educação, o gestor afirmou que todos os professores aprovados no concurso público realizado em 2025 já foram empossados. “Nossa determinação é que nenhum aluno fique sem professor em sala de aula”, disse.
O vice-prefeito e secretário de Educação, Pablo Roberto, destacou a relevância da contratação dos profissionais para o funcionamento da rede municipal. “É uma iniciativa que provoca um impacto muito importante para a rede municipal de educação. Esta é a terceira convocação que o prefeito José Ronaldo realiza para que nenhum aluno fique fora da sala de aula”, pontuou.
De acordo com a Prefeitura, o resultado final do novo concurso público para professor do município deverá ser divulgado até segunda-feira, 8.