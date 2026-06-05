Mais de 600 professores são convocados para rede de ensino na Bahia

Siga o A TARDE no Google

A rede municipal de ensino de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, recebeu o reforço de 145 professores e 22 cuidadores para atuar nas escolas públicas do município. Os novos servidores foram contratados por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).

Segundo a Prefeitura, a medida busca fortalecer o atendimento nas unidades escolares e garantir a continuidade das atividades pedagógicas. O prefeito José Ronaldo (União Brasil) destacou que o município já convocou 608 professores em 2026 para atuar na rede municipal de ensino.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao lembrar das ações voltadas para a educação, o gestor afirmou que todos os professores aprovados no concurso público realizado em 2025 já foram empossados. “Nossa determinação é que nenhum aluno fique sem professor em sala de aula”, disse.

Prefeitura prevê divulgar o resultado do novo concurso público até segunda-feira - Foto: Silvio Tito/Prefeitura de Feira de Santana

O vice-prefeito e secretário de Educação, Pablo Roberto, destacou a relevância da contratação dos profissionais para o funcionamento da rede municipal. “É uma iniciativa que provoca um impacto muito importante para a rede municipal de educação. Esta é a terceira convocação que o prefeito José Ronaldo realiza para que nenhum aluno fique fora da sala de aula”, pontuou.

De acordo com a Prefeitura, o resultado final do novo concurso público para professor do município deverá ser divulgado até segunda-feira, 8.