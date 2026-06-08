Projeto leva 6 mil estudantes de Salvador para visitação gratuita

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Aproximadamente 6 mil estudantes de escolas públicas de Salvador participarão, nos próximos meses, de visitas mediadas gratuitas ao Museu do Mar Aleixo Belov. A iniciativa busca ampliar o acesso à cultura e à educação, promovendo o conhecimento prático sobre o universo dos oceanos.

Além da gratuidade na entrada, as instituições de ensino contarão com transporte de ida e volta, lanche, kits pedagógicos e acompanhamento especializado durante as atividades.

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O suporte estrutural viabiliza a participação de jovens que, em muitos casos, enfrentam barreiras econômicas para frequentar os equipamentos culturais da capital baiana.

Educação não formal e alinhamento com a BNCC

As visitas ocorrerão ao longo de cinco meses e foram planejadas para complementar os conteúdos teóricos trabalhados em sala de aula. Durante o percurso interativo pelo museu, os alunos terão contato direto com temas como:

Cultura oceânica e patrimônio marítimo;

Preservação ambiental e sustentabilidade;

Impactos das ações humanas nos ecossistemas marinhos.

O projeto aproxima crianças e adolescentes de debates globais urgentes. Os conteúdos programáticos estão alinhados às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e acompanham as metas da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, iniciativa promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Museu do Mar Aleixo Belov - Foto: Divulgação

O impacto pedagógico e a democratização da cultura

Especialistas da área de educação apontam que as atividades realizadas em ambientes culturais externos fortalecem o aprendizado, estimulam a curiosidade científica e favorecem a construção de uma visão crítica sobre questões socioambientais.

Essas vivências fora da sala de aula desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da cidadania e no fortalecimento do senso de pertencimento dos jovens.

Outro impacto de grande relevância é a inclusão social. Ações direcionadas especificamente à rede pública quebram o distanciamento cultural histórico e democratizam o conhecimento.

A expectativa dos organizadores é que a experiência desperte o interesse dos estudantes pelas áreas de ciência, história e ecologia, incentivando a formação de uma geração mais consciente sobre a preservação dos recursos naturais e a valorização da identidade marítima brasileira.