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ENEM 2026

Bahia mobiliza escolas para garantir inscrições de estudantes no Enem

Dia D de inscrições orienta estudantes da rede estadual sobre as etapas obrigatórias do processo

Vitoria Sacramento
Por Vitoria Sacramento
Estudantes da rede estadual recebem apoio nas escolas para garantir a inscrição no Enem 2026
Estudantes da rede estadual recebem apoio nas escolas para garantir a inscrição no Enem 2026 - Foto: Douglas Amaral/SEC Bahia

Os estudantes da rede estadual da Bahia que ainda não garantiram participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 contam, nesta quarta-feira, 10, com uma mobilização especial promovida pela Secretaria da Educação da Bahia (SEC): Dia D de Inscrições do Enem. A iniciativa envolve todas as escolas estaduais para orientar e auxilar os alunos na conclusão do processo de inscrição para o exame.

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Durante a ação, as unidades escolares disponibilizam computadores e o suporte das equipes pedagógicas para que os estudantes realizem ou confirmem suas inscrições diretamente na escola. Embora o Dia D aconteça apenas nesta quarta-feira, o acompanhamento e o apoio aos candidatos continuarão até o encerramento do prazo de inscrições, na próxima sexta-feira, 12.

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De acordo com a SEC, cada estudante deve procurar a unidade onde está matriculado para receber orientações e concluir as etapas pendentes da inscrição.

Inscrição automática

Neste ano, os estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio e na 4ª série da Educação Profissional da rede pública têm inscrição automática no sistema do Enem. No entanto, é obrigatório acessar a Página do Participante para confirmar a inscrição, escolher a língua estrangeira (Inglês ou Espanhol), solicitar atendimento especializado, informar nome social, quando necessário, e verificar os dados relacionados à prova.

Para os participantes que não possuem direito à isenção, a taxa de inscrição é de R$ 85. O pagamento pode ser realizado até o dia 17 de junho.

Cronograma

  • Inscrições: de 25 de maio a 12 de junho;
  • Pagamento da taxa de inscrição: até 17 de junho;
  • Solicitação de atendimento especializado e nome social: de 25 de maio a 12 de junho;
  • Resultado do atendimento especializado: 26 de junho;
  • Recurso do atendimento especializado: de 29 de junho a 3 de julho;
  • Resultado do recurso: 10 de julho;
  • Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.
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