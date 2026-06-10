ENEM 2026
Bahia mobiliza escolas para garantir inscrições de estudantes no Enem
Dia D de inscrições orienta estudantes da rede estadual sobre as etapas obrigatórias do processo
Os estudantes da rede estadual da Bahia que ainda não garantiram participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 contam, nesta quarta-feira, 10, com uma mobilização especial promovida pela Secretaria da Educação da Bahia (SEC): Dia D de Inscrições do Enem. A iniciativa envolve todas as escolas estaduais para orientar e auxilar os alunos na conclusão do processo de inscrição para o exame.
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Durante a ação, as unidades escolares disponibilizam computadores e o suporte das equipes pedagógicas para que os estudantes realizem ou confirmem suas inscrições diretamente na escola. Embora o Dia D aconteça apenas nesta quarta-feira, o acompanhamento e o apoio aos candidatos continuarão até o encerramento do prazo de inscrições, na próxima sexta-feira, 12.
De acordo com a SEC, cada estudante deve procurar a unidade onde está matriculado para receber orientações e concluir as etapas pendentes da inscrição.
Inscrição automática
Neste ano, os estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio e na 4ª série da Educação Profissional da rede pública têm inscrição automática no sistema do Enem. No entanto, é obrigatório acessar a Página do Participante para confirmar a inscrição, escolher a língua estrangeira (Inglês ou Espanhol), solicitar atendimento especializado, informar nome social, quando necessário, e verificar os dados relacionados à prova.
Para os participantes que não possuem direito à isenção, a taxa de inscrição é de R$ 85. O pagamento pode ser realizado até o dia 17 de junho.
Cronograma
- Inscrições: de 25 de maio a 12 de junho;
- Pagamento da taxa de inscrição: até 17 de junho;
- Solicitação de atendimento especializado e nome social: de 25 de maio a 12 de junho;
- Resultado do atendimento especializado: 26 de junho;
- Recurso do atendimento especializado: de 29 de junho a 3 de julho;
- Resultado do recurso: 10 de julho;
- Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.