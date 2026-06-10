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R$ 864 por dia: inscrições para trabalhar no Enem estão abertas

Jornada de trabalho ocorre das 8h às 20h nos dias de aplicação das provas

Edvaldo Sales
Por
Jornada de trabalho ocorre das 8h às 20h nos dias de aplicação das provas
Jornada de trabalho ocorre das 8h às 20h nos dias de aplicação das provas - Foto: Angelo Miguel | MEC

As inscrições para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) 2026 estão abertas. Os selecionados receberão R$ 510 por dia de atuação. Em casos de deslocamento superior a 150 quilômetros, o valor pode chegar a R$ 864 por dia.

A iniciativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) seleciona profissionais para acompanhar e fiscalizar a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), da Prova Nacional Docente (PND) e do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

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Quem pode participar?

As vagas são destinadas para servidores públicos do Poder Executivo Federal em efetivo exercício e professores concursados das redes públicas estaduais e municipais que estejam em atividade docente em 2026.

Profissionais com contratos temporários, terceirizados ou regidos pela CLT não podem se candidatar.

Entre os requisitos estão:

  • Ter ensino médio completo
  • Possuir smartphone ou tablet com acesso à internet;
  • Realizar e ser aprovado na capacitação online com rendimento mínimo de 70%;
  • Não estar inscrito como participante dos exames em que atuará.

As inscrições seguem abertas até o próximo dia 28 de junho e devem ser feitas exclusivamente pelo portal da Rede Nacional de Certificadores.

O candidato deverá informar CPF, data de nascimento, e-mail e telefone válidos. Quem ainda não possui cadastro deverá criar uma conta na plataforma Gov.br.

Funções dos certificadores

Os selecionados serão responsáveis por:

  • Acompanhar presencialmente os procedimentos de aplicação das provas;
  • Verificar a integridade dos malotes;
  • Fiscalizar o cumprimento dos protocolos de segurança;
  • Monitorar horários de abertura e fechamento dos portões;
  • Elaborar relatórios sobre a execução dos exames.

A jornada de trabalho ocorre das 8h às 20h nos dias de aplicação das provas.

Veja o calendário:

  • Inscrições: até 28 de junho de 2026
  • Divulgação das inscrições confirmadas: 6 de julho
  • Prazo para recursos: de 7 a 12 de julho
  • Convocação para capacitação: 27 de julho
  • Aplicação do Enamed: 13 de setembro
  • Aplicação da PND: 20 de setembro
  • Aplicação do Enem: 1º e 8 de novembro de 2026
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