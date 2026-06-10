OPORTUNIDADE
R$ 864 por dia: inscrições para trabalhar no Enem estão abertas
Jornada de trabalho ocorre das 8h às 20h nos dias de aplicação das provas
As inscrições para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) 2026 estão abertas. Os selecionados receberão R$ 510 por dia de atuação. Em casos de deslocamento superior a 150 quilômetros, o valor pode chegar a R$ 864 por dia.
A iniciativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) seleciona profissionais para acompanhar e fiscalizar a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), da Prova Nacional Docente (PND) e do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).
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Quem pode participar?
As vagas são destinadas para servidores públicos do Poder Executivo Federal em efetivo exercício e professores concursados das redes públicas estaduais e municipais que estejam em atividade docente em 2026.
Profissionais com contratos temporários, terceirizados ou regidos pela CLT não podem se candidatar.
Entre os requisitos estão:
- Ter ensino médio completo
- Possuir smartphone ou tablet com acesso à internet;
- Realizar e ser aprovado na capacitação online com rendimento mínimo de 70%;
- Não estar inscrito como participante dos exames em que atuará.
As inscrições seguem abertas até o próximo dia 28 de junho e devem ser feitas exclusivamente pelo portal da Rede Nacional de Certificadores.
O candidato deverá informar CPF, data de nascimento, e-mail e telefone válidos. Quem ainda não possui cadastro deverá criar uma conta na plataforma Gov.br.
Funções dos certificadores
Os selecionados serão responsáveis por:
- Acompanhar presencialmente os procedimentos de aplicação das provas;
- Verificar a integridade dos malotes;
- Fiscalizar o cumprimento dos protocolos de segurança;
- Monitorar horários de abertura e fechamento dos portões;
- Elaborar relatórios sobre a execução dos exames.
A jornada de trabalho ocorre das 8h às 20h nos dias de aplicação das provas.
Veja o calendário:
- Inscrições: até 28 de junho de 2026
- Divulgação das inscrições confirmadas: 6 de julho
- Prazo para recursos: de 7 a 12 de julho
- Convocação para capacitação: 27 de julho
- Aplicação do Enamed: 13 de setembro
- Aplicação da PND: 20 de setembro
- Aplicação do Enem: 1º e 8 de novembro de 2026