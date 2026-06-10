R$ 864 por dia: inscrições para trabalhar no Enem estão abertas

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As inscrições para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) 2026 estão abertas. Os selecionados receberão R$ 510 por dia de atuação. Em casos de deslocamento superior a 150 quilômetros, o valor pode chegar a R$ 864 por dia.

A iniciativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) seleciona profissionais para acompanhar e fiscalizar a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), da Prova Nacional Docente (PND) e do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

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Quem pode participar?

As vagas são destinadas para servidores públicos do Poder Executivo Federal em efetivo exercício e professores concursados das redes públicas estaduais e municipais que estejam em atividade docente em 2026.

Profissionais com contratos temporários, terceirizados ou regidos pela CLT não podem se candidatar.

Entre os requisitos estão:

Ter ensino médio completo

Possuir smartphone ou tablet com acesso à internet;

Realizar e ser aprovado na capacitação online com rendimento mínimo de 70%;

Não estar inscrito como participante dos exames em que atuará.

As inscrições seguem abertas até o próximo dia 28 de junho e devem ser feitas exclusivamente pelo portal da Rede Nacional de Certificadores.

O candidato deverá informar CPF, data de nascimento, e-mail e telefone válidos. Quem ainda não possui cadastro deverá criar uma conta na plataforma Gov.br.

Funções dos certificadores

Os selecionados serão responsáveis por:

Acompanhar presencialmente os procedimentos de aplicação das provas;

Verificar a integridade dos malotes;

Fiscalizar o cumprimento dos protocolos de segurança;

Monitorar horários de abertura e fechamento dos portões;

Elaborar relatórios sobre a execução dos exames.

A jornada de trabalho ocorre das 8h às 20h nos dias de aplicação das provas.

Veja o calendário: