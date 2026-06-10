Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

Google anuncia R$ 5 milhões para treinar professores de escolas públicas em IA

Além da formação docente, empresa oferece bolsas de estudo para jovens

Loren Beatriz Sousa e Daniel Genonadio
Por Loren Beatriz Sousa e Daniel Genonadio
Anúncio foi feito durante o Google for Brasil, realizado em São Paulo
Anúncio foi feito durante o Google for Brasil, realizado em São Paulo - Foto: Daniel Genonadio/Ag. A TARDE

O Google anunciou nesta quarta-feira, 10, um investimento de R$ 5 milhões para treinar milhares de professores brasileiros em inteligência artificial (IA) por meio do programa Experience AI, iniciativa global desenvolvida pela Google DeepMind e pela Raspberry Pi Foundation. O anúncio foi feito durante o Google for Brasil, realizado em São Paulo.

A iniciativa será viabilizada pelo Google.org, área filantrópica da empresa, e tem como foco a formação de aproximadamente 16 mil professores da rede pública. O objetivo é preparar educadores para ensinar aos estudantes como a IA funciona, abordando não somente habilidades técnicas necessárias, mas também ferramentas para entender e discutir outros temas, como ética e responsabilidade no uso de IA.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

OPORTUNIDADE

R$ 864 por dia: inscrições para trabalhar no Enem estão abertas
R$ 864 por dia: inscrições para trabalhar no Enem estão abertas imagem

POLÍTICA

Lula faz cobrança após Nunes Marques suspender pesquisa AtlasIntel
Lula faz cobrança após Nunes Marques suspender pesquisa AtlasIntel imagem

CATEGORIA EM ALERTA

Mototaxistas em risco? Projeto na Câmara pode pôr fim a atividade
Mototaxistas em risco? Projeto na Câmara pode pôr fim a atividade imagem

Para a expansão do programa, o currículo foi adaptado à realidade brasileira e busca fortalecer o letramento em inteligência artificial no ambiente escolar. Os conteúdos abrangem desde conceitos fundamentais da tecnologia até temas como IA generativa, alfabetização midiática e responsabilidade digital.

“Nosso objetivo é oferecer trilhas de aprendizado de alta qualidade e culturalmente adaptadas, construídas com rigor pedagógico e resultados comprovados. Ao apoiarmos os educadores com o treinamento, as ferramentas e a confiança necessários para ensinar conceitos de IA de maneira segura e eficaz, garantimos que milhares de jovens brasileiros, independentemente de suas origens, possam ter acesso ao letramento fundamental sobre IA que despertará sua curiosidade e impulsionará a economia digital do Brasil pelas próximas décadas”, afirmou Lila Ibrahim, Chief AI Readiness Officer da Google DeepMind.

Os materiais didáticos incluem planos de aula estruturados, slides, vídeos e planilhas práticas para apoiar o trabalho dos professores em sala de aula.

Em escala global, o Experience AI já treinou mais de 46,5 mil educadores, está presente em 160 países e recebeu, em 2025, o Prêmio UNESCO Rei Hamad Bin Isa Al-Khalifa pelo uso inovador de tecnologias na educação.

110 mil bolsas de estudo gratuitas

Durante o evento, o Google também anunciou a oferta de 110 mil bolsas para os Certificados Profissionais do Google, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). A iniciativa, que já está com inscrições abertas no site do CIEE, é direcionada especificamente para a preparação de jovens profissionais em um mercado de trabalho altamente competitivo e que demanda proficiência em tecnologias emergentes.

Os cursos são oferecidos de forma online pela plataforma Coursera e não exigem formação acadêmica específica nem experiência prévia. A principal novidade desta edição é o lançamento do Certificado Profissional de IA do Google, voltado ao aprendizado prático de engenharia de prompts e à construção de portfólios com ferramentas como Gemini e NotebookLM.

3 milhões de brasileiros capacitados em IA e nuvem

Um ano após o compromisso de preparar 1 milhão de brasileiros em IA, o Google Cloud informou que está próximo de alcançar a meta inicial como resultado da aceleração dos investimentos. A empresa está triplicando seu compromisso e agora pretende treinar 3 milhões de pessoas em IA e tecnologias de nuvem nos próximos anos, ampliando o acesso a treinamentos avançados.

Leia Também:

OPORTUNIDADE

R$ 864 por dia: inscrições para trabalhar no Enem estão abertas
R$ 864 por dia: inscrições para trabalhar no Enem estão abertas imagem

POLÍTICA

Lula faz cobrança após Nunes Marques suspender pesquisa AtlasIntel
Lula faz cobrança após Nunes Marques suspender pesquisa AtlasIntel imagem

CATEGORIA EM ALERTA

Mototaxistas em risco? Projeto na Câmara pode pôr fim a atividade
Mototaxistas em risco? Projeto na Câmara pode pôr fim a atividade imagem

A expansão ocorrerá por meio de cursos gratuitos em português disponibilizados no YouTube, certificações oferecidas pela plataforma Google Skills e iniciativas conduzidas pela comunidade Google Developer Groups.

Outra novidade é a criação do Capacita+, programa que pretende qualificar 200 mil pessoas em tecnologias de nuvem e inteligência artificial em um único dia. A próxima edição será realizada em 25 de setembro, durante o Google Cloud Summit Brasil, em São Paulo. A programação contará com atividades presenciais ao longo de três dias, além de transmissão ao vivo em parceria com mais de 100 universidades brasileiras.

Em dezembro de 2025, o Capacita+ entrou para o GUINNESS WORLD RECORDS™ ao ser reconhecido como a maior aula híbrida e simultânea de inteligência artificial já realizada na América Latina, reunindo mais de 200 mil estudantes e profissionais não técnicos em um único dia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

brasil Educação Google

Relacionadas

Mais lidas