Google anuncia R$ 5 milhões para treinar professores de escolas públicas em IA

O Google anunciou nesta quarta-feira, 10, um investimento de R$ 5 milhões para treinar milhares de professores brasileiros em inteligência artificial (IA) por meio do programa Experience AI, iniciativa global desenvolvida pela Google DeepMind e pela Raspberry Pi Foundation. O anúncio foi feito durante o Google for Brasil, realizado em São Paulo.

A iniciativa será viabilizada pelo Google.org, área filantrópica da empresa, e tem como foco a formação de aproximadamente 16 mil professores da rede pública. O objetivo é preparar educadores para ensinar aos estudantes como a IA funciona, abordando não somente habilidades técnicas necessárias, mas também ferramentas para entender e discutir outros temas, como ética e responsabilidade no uso de IA.

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Para a expansão do programa, o currículo foi adaptado à realidade brasileira e busca fortalecer o letramento em inteligência artificial no ambiente escolar. Os conteúdos abrangem desde conceitos fundamentais da tecnologia até temas como IA generativa, alfabetização midiática e responsabilidade digital.

“Nosso objetivo é oferecer trilhas de aprendizado de alta qualidade e culturalmente adaptadas, construídas com rigor pedagógico e resultados comprovados. Ao apoiarmos os educadores com o treinamento, as ferramentas e a confiança necessários para ensinar conceitos de IA de maneira segura e eficaz, garantimos que milhares de jovens brasileiros, independentemente de suas origens, possam ter acesso ao letramento fundamental sobre IA que despertará sua curiosidade e impulsionará a economia digital do Brasil pelas próximas décadas”, afirmou Lila Ibrahim, Chief AI Readiness Officer da Google DeepMind.

Os materiais didáticos incluem planos de aula estruturados, slides, vídeos e planilhas práticas para apoiar o trabalho dos professores em sala de aula.

Em escala global, o Experience AI já treinou mais de 46,5 mil educadores, está presente em 160 países e recebeu, em 2025, o Prêmio UNESCO Rei Hamad Bin Isa Al-Khalifa pelo uso inovador de tecnologias na educação.

110 mil bolsas de estudo gratuitas

Durante o evento, o Google também anunciou a oferta de 110 mil bolsas para os Certificados Profissionais do Google, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). A iniciativa, que já está com inscrições abertas no site do CIEE, é direcionada especificamente para a preparação de jovens profissionais em um mercado de trabalho altamente competitivo e que demanda proficiência em tecnologias emergentes.

Os cursos são oferecidos de forma online pela plataforma Coursera e não exigem formação acadêmica específica nem experiência prévia. A principal novidade desta edição é o lançamento do Certificado Profissional de IA do Google, voltado ao aprendizado prático de engenharia de prompts e à construção de portfólios com ferramentas como Gemini e NotebookLM.

3 milhões de brasileiros capacitados em IA e nuvem

Um ano após o compromisso de preparar 1 milhão de brasileiros em IA, o Google Cloud informou que está próximo de alcançar a meta inicial como resultado da aceleração dos investimentos. A empresa está triplicando seu compromisso e agora pretende treinar 3 milhões de pessoas em IA e tecnologias de nuvem nos próximos anos, ampliando o acesso a treinamentos avançados.

A expansão ocorrerá por meio de cursos gratuitos em português disponibilizados no YouTube, certificações oferecidas pela plataforma Google Skills e iniciativas conduzidas pela comunidade Google Developer Groups.

Outra novidade é a criação do Capacita+, programa que pretende qualificar 200 mil pessoas em tecnologias de nuvem e inteligência artificial em um único dia. A próxima edição será realizada em 25 de setembro, durante o Google Cloud Summit Brasil, em São Paulo. A programação contará com atividades presenciais ao longo de três dias, além de transmissão ao vivo em parceria com mais de 100 universidades brasileiras.

Em dezembro de 2025, o Capacita+ entrou para o GUINNESS WORLD RECORDS™ ao ser reconhecido como a maior aula híbrida e simultânea de inteligência artificial já realizada na América Latina, reunindo mais de 200 mil estudantes e profissionais não técnicos em um único dia.