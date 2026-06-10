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POLÍTICA

Lula faz cobrança após Nunes Marques suspender pesquisa AtlasIntel

Levantamento apontou Lula à frente de Flávio Bolsonaro por 7,1% em cenário de 2º turno

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Presidente Lula (PT)
Presidente Lula (PT) - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) pediu explicações a aliados após a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques, de suspender uma pesquisa da AtlasIntel em que o petista aparece 7,1 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro (48,9% contra 41,8%), em um cenário de segundo turno.

Com isso, a empresa não poderá mais manter os dados em seus canais oficiais.

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Presidente do TSE, ministro Nunes Marques
Presidente do TSE, ministro Nunes Marques - Foto: Antonio Augusto/TSE

A avaliação, no entorno do petista, foi de desagrado, mas também não gerou despertou grandes preocupações. Lula, inclusive, segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, foi informado da decisão ao longo da terça-feira, 9. Inicialmente, o petista não entendeu o despacho.

Gesto

No Palácio do Planalto, a avaliação é a de que Nunes Marques buscou fazer um gesto aos bolsonaristas. O ministro, vale lembrar, foi indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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Apesar da leitura, petistas e aliados de Lula dizem não enxergar um sinal de alinhamento irrestrito do ministro ao bolsonarismo. A aposta é de que, como presidente da Corte Eleitoral, ele manterá uma atuação “equilibrada” na eleição.

Nos bastidores, auxiliares do mandatário dizem acreditar que o ministro não dará “cavalos de pau” na condução da Justiça Eleitoral, nem adotará decisões abruptas capazes de mudar os rumos da disputa presidencial de 2026.

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Tags

AtlasIntel Flávio Bolsonaro Lula Nunes Marques TSE

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