EDUCAÇÃO
Veja como se inscrever no Concurso Cultural Jovem Jornalista 2026
Concurso recebe inscrições até 10 de agosto e premia estudantes e professores da Bahia
Estudantes e professores da Bahia que desejam participar do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, já podem se inscrever. Com o tema “De onde eu venho, escrevo: histórias e leituras do meu lugar no mundo”, o CCJJ busca estimular a produção de conteúdos autorais inspirados nas vivências, memórias e territórios dos participantes.
Para ajudar quem pretende concorrer, A TARDE reuniu as principais informações sobre categorias, formatos exigidos, limites de caracteres e o passo a passo da inscrição. Confira!
Quem pode participar?
O concurso é destinado a estudantes regularmente matriculados no Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) de escolas municipais parceiras do Programa A TARDE Educação e da rede estadual da Bahia, conforme a categoria. No caso da rede municipal, é recomendado consultar a Secretaria de Educação para confirmar a participação da unidade.
Cada participante poderá inscrever apenas um trabalho em uma única categoria.
Quais são as categorias?
As modalidades são divididas de acordo com a etapa de ensino, sendo:
Tirinhas - Ensino Fundamental I
A categoria propõe a criação de pequenas histórias em quadrinhos que combinam texto e imagem para transmitir uma mensagem, narrativa ou reflexão. Os trabalhos devem conter entre três e quatro quadrinhos;
Videorreportagem - Ensino Fundamental II
Os estudantes deverão produzir uma reportagem em vídeo com duração entre um e três minutos. A proposta é contar histórias e apresentar temas relacionados ao território e às experiências dos participantes de forma criativa e informativa;
Artigo de Opinião - Ensino Médio
A modalidade exige um texto dissertativo-argumentativo com 1.200 a 2.000 caracteres - com espaços. O objetivo é defender um ponto de vista sobre um tema relacionado à proposta do concurso;
Crônica - EJA
Os participantes devem produzir um texto de 1.200 a 2.000 caracteres - com espaços -, utilizando uma linguagem mais livre e subjetiva para retratar situações do cotidiano, memórias e observações pessoais.
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Como fazer a inscrição?
As inscrições seguem abertas até o dia 10 de agosto de 2026 e devem ser realizadas pelo site oficial do CCJJ [https://jovemjornalista.atarde.com.br/inscricao].
Professores podem participar?
Sim. Os professores orientadores são responsáveis por realizar a inscrição e enviar os trabalhos dos estudantes na plataforma do concurso. Além disso, cada professor pode orientar e inscrever mais de um aluno, inclusive em diferentes categorias.
Passo a passo
1- Leia o regulamento
Antes de iniciar a produção, é importante verificar todas as regras da categoria escolhida e os critérios de avaliação;
2- Escolha sua categoria
O estudante deve participar na modalidade correspondente à sua etapa de ensino;
3- Produza o trabalho
A produção deve dialogar com o tema da edição e respeitar os formatos e limites estabelecidos;
4- Revise o conteúdo
É recomendável conferir ortografia, clareza das informações e adequação ao tema antes do envio;
5- Reúna os dados necessários
Durante o cadastro, serão solicitadas informações como: nome completo, RG, CPF, telefone, endereço, cidade e estado;
6- Envie o trabalho com auxílio do professor orientador
O envio das produções será realizado exclusivamente pelo professor responsável pela orientação do estudante.
O que os jurados vão avaliar?
Os trabalhos serão analisados por uma comissão formada por especialistas nas áreas de jornalismo, educação e artes gráficas. Entre os critérios observados estão:
- Originalidade e criatividade;
- Narrativa e coerência;
- Adequação ao tema;
- Qualidade visual e organização;
- Clareza e qualidade técnica;
- Domínio da norma-padrão da língua portuguesa.
Premiação
A premiação contempla estudantes e professores orientadores, de acordo com a colocação:
1º lugar
Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de Opinião e Crônica
- Estudante - iPhone 17
- Professor - iPhone 17
2º lugar
Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de Opinião e Crônica
- Estudante - Notebook
- Professor - Hospedagem em resort all inclusive, com direito a acompanhante
3º lugar
Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de Opinião e Crônica
- Estudante - Caixa de som JBL
- Professor - Notebook