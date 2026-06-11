Veja como se inscrever no Concurso Cultural Jovem Jornalista 2026

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Estudantes e professores da Bahia que desejam participar do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, já podem se inscrever. Com o tema “De onde eu venho, escrevo: histórias e leituras do meu lugar no mundo”, o CCJJ busca estimular a produção de conteúdos autorais inspirados nas vivências, memórias e territórios dos participantes.

Para ajudar quem pretende concorrer, A TARDE reuniu as principais informações sobre categorias, formatos exigidos, limites de caracteres e o passo a passo da inscrição. Confira!

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Quem pode participar?

O concurso é destinado a estudantes regularmente matriculados no Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) de escolas municipais parceiras do Programa A TARDE Educação e da rede estadual da Bahia, conforme a categoria. No caso da rede municipal, é recomendado consultar a Secretaria de Educação para confirmar a participação da unidade.

Cada participante poderá inscrever apenas um trabalho em uma única categoria.

Quais são as categorias?

As modalidades são divididas de acordo com a etapa de ensino, sendo:

Tirinhas - Ensino Fundamental I

A categoria propõe a criação de pequenas histórias em quadrinhos que combinam texto e imagem para transmitir uma mensagem, narrativa ou reflexão. Os trabalhos devem conter entre três e quatro quadrinhos;

Videorreportagem - Ensino Fundamental II

Os estudantes deverão produzir uma reportagem em vídeo com duração entre um e três minutos. A proposta é contar histórias e apresentar temas relacionados ao território e às experiências dos participantes de forma criativa e informativa;

Artigo de Opinião - Ensino Médio

A modalidade exige um texto dissertativo-argumentativo com 1.200 a 2.000 caracteres - com espaços. O objetivo é defender um ponto de vista sobre um tema relacionado à proposta do concurso;

Crônica - EJA

Os participantes devem produzir um texto de 1.200 a 2.000 caracteres - com espaços -, utilizando uma linguagem mais livre e subjetiva para retratar situações do cotidiano, memórias e observações pessoais.

Como fazer a inscrição?

As inscrições seguem abertas até o dia 10 de agosto de 2026 e devem ser realizadas pelo site oficial do CCJJ [https://jovemjornalista.atarde.com.br/inscricao].

Professores podem participar?

Sim. Os professores orientadores são responsáveis por realizar a inscrição e enviar os trabalhos dos estudantes na plataforma do concurso. Além disso, cada professor pode orientar e inscrever mais de um aluno, inclusive em diferentes categorias.

Passo a passo

1- Leia o regulamento

Antes de iniciar a produção, é importante verificar todas as regras da categoria escolhida e os critérios de avaliação;

2- Escolha sua categoria

O estudante deve participar na modalidade correspondente à sua etapa de ensino;

3- Produza o trabalho

A produção deve dialogar com o tema da edição e respeitar os formatos e limites estabelecidos;

4- Revise o conteúdo

É recomendável conferir ortografia, clareza das informações e adequação ao tema antes do envio;

5- Reúna os dados necessários

Durante o cadastro, serão solicitadas informações como: nome completo, RG, CPF, telefone, endereço, cidade e estado;

6- Envie o trabalho com auxílio do professor orientador

O envio das produções será realizado exclusivamente pelo professor responsável pela orientação do estudante.

O que os jurados vão avaliar?

Os trabalhos serão analisados por uma comissão formada por especialistas nas áreas de jornalismo, educação e artes gráficas. Entre os critérios observados estão:

Originalidade e criatividade;

Narrativa e coerência;

Adequação ao tema;

Qualidade visual e organização;

Clareza e qualidade técnica;

Domínio da norma-padrão da língua portuguesa.

Premiação

A premiação contempla estudantes e professores orientadores, de acordo com a colocação:

1º lugar

Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de Opinião e Crônica

Estudante - iPhone 17

Professor - iPhone 17

2º lugar

Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de Opinião e Crônica

Estudante - Notebook

Professor - Hospedagem em resort all inclusive, com direito a acompanhante

3º lugar

Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de Opinião e Crônica