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Projeto 'Páginas de Aprendizado' reúne educadores de Olindina

Iniciativa busca aprimorar práticas pedagógicas e contribuir para a alfabetização na idade certa

Loren Beatriz Sousa
Por
| Atualizada em
Projeto Páginas de Aprendizado reúne educadores de Olindina
Projeto Páginas de Aprendizado reúne educadores de Olindina - Foto: Pedro Henrique Santos Lima/Prefeitura de Olindina

Durante dois dias de atividades no município de Olindina, no Agreste baiano, os professores e equipes gestoras das unidades escolares de ensino participaram, nos dias 10 e 11 de junho, das formações do projeto ‘Páginas de Aprendizado’.

A iniciativa, promovida pela Secretaria da Educação do Estado (SEC) em parceria com o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, foi realizada no Teatro do CETI Professora Ninalva Maria Paraizo Silva (CENMPS).

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A ação integra as políticas públicas educacionais desenvolvidas pelo Governo do Estado e tem como foco o fortalecimento da alfabetização na idade certa, por meio da formação continuada dos profissionais da educação.

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Para o professor Bruno Rafael de Souza, da Escola Municipal José Matos dos Santos, a formação oferece subsídios para que os educadores renovem suas práticas pedagógicas e ampliem o engajamento dos estudantes.

"[A formação] trouxe muito incentivo para os professores presentes como um todo, com mais uma forma, um instrumento de trabalho, para que possamos inovar no exercício docente a cada dia, com uma nova proposta que motive nossos alunos em um mundo digital, transformando, trazendo o velho ao novo. E quando me refiro ao velho, é pela tradição dos jornais impressos que cada vez mais têm se modernizado. E nós precisamos trazer isso para as salas de aula, uma forma de transição e de entendimento, que a escola está nessa fase também de transformação", afirmou.

A participação na formação contribui para o desenvolvimento de práticas educativas que valorizam o protagonismo estudantil, como destacou a professora Janielma Dias, da Escola Tomaz de Souza.

“Participar de uma formação como essa nos dá uma direção melhor quanto docente, para estarmos com práticas educativas que despertem no aluno o seu próprio protagonismo. Que ele seja aquele aluno ativo na sua própria aprendizagem e na sua própria história estudantil”, afirmou.

Durante as atividades, a secretária municipal de Educação de Olindina, Cláudia Melo, enfatizou a importância da parceria para o fortalecimento da alfabetização no município. “Por meio desse projeto, nossos professores têm acesso a formações, a troca de experiências a qual vai garantir a alfabetização na idade certa. Mais do que uma parceria institucional, trata-se de um compromisso conjunto com a qualidade de educação e com o futuro dos nossos alunos”, afirmou.

As formações foram conduzidas pela pedagoga e doutoranda em Educação Letícia Menezes, integrante do Programa A TARDE Educação, e pela doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas Daniela Silva.

Educomunicação e educação na Bahia

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, é executado na rede estadual de ensino da Bahia desde 2022 como ferramenta de apoio pedagógico e estímulo à leitura, à escrita e ao protagonismo estudantil.

O objetivo central é contribuir para a alfabetização completa no tempo certo, utilizando o jornal como ferramenta pedagógica, com promoção de leitura contextualizada, escrita significativa e pensamento crítico, além de fortalecimento das aprendizagens essenciais, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Plano Estadual de Educação.

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