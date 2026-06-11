Revista digital apresenta avanços da educação em Alagoinhas; confira

A primeira edição da revista Aprendeaê Digital foi lançada nesta quarta-feira, 10, pela Prefeitura de Alagoinhas, no Agreste baiano. A publicação tem como objetivo fortalecer o diálogo com a comunidade escolar e registrar experiências que vêm contribuindo para a transformação da educação no município.

Produzida pela Secretaria Municipal da Educação, a revista nasce como um espaço de compartilhamento de conhecimentos e valorização das ações desenvolvidas por estudantes, professores, gestores, famílias e demais profissionais da educação. A proposta é aproximar a população do cotidiano das escolas e destacar iniciativas que impactam positivamente o processo de ensino e aprendizagem.

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Segundo a secretária municipal de Educação, Rita Bastos, a publicação é resultado do compromisso da gestão em ampliar o diálogo com a comunidade escolar e evidenciar o trabalho realizado nas unidades de ensino.

“O projeto busca registrar os saberes e as experiências do cotidiano nas unidades de ensino, transformando o conhecimento em algo que transborda para além das salas de aula. A iniciativa reflete a diretriz da gestão atual em promover uma educação humanizada, inclusiva e pautada no diálogo constante com a comunidade”, afirmou.

A edição de estreia apresenta um panorama das principais políticas públicas e projetos educacionais desenvolvidos em 2026. Entre os destaques está a iniciativa Pérola Negra, da Escola Municipal Dr. Jairo Azi, voltada à valorização da cultura afro-brasileira e ao enfrentamento do racismo. O projeto foi reconhecido pelo Ministério da Educação como uma das experiências inspiradoras do país.

Outro tema abordado é a educação no campo, além do projeto Cantinhos do Faz de Conta, desenvolvido na Creche Municipal Rosário da Caridade. A ação utiliza ambientes temáticos para estimular a autonomia, a criatividade e o desenvolvimento socioemocional das crianças por meio de atividades lúdicas e interativas.

A publicação também traz reflexões sobre o conceito de ECA Digital, destacando a importância do papel das escolas na orientação e proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual. O tema ganha relevância diante dos desafios relacionados ao uso seguro da internet e das redes sociais por estudantes.

Além das reportagens sobre educação, a revista inclui conteúdos voltados à promoção da saúde e recomendações culturais.

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