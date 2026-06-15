Fies: instituições privadas devem aderir ao programa até segunda

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Instituições privadas de ensino supeior de todo o Brasil que quiserem aderir ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao 2º semestre de 2026, têm até esta segunda-feira, 15, para concluir todo o procedimento.

A adesão deverá ser realizada exclusivamente através do Sistema Informatizado do Fies (SisFies), no módulo FiesOferta. Nesta edição, considerando os resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) de 2025, o Fies aplicará as medidas cautelares proferidas pelo MEC, conforme portarias regulatórias publicadas em março.

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Como participar?

Para aderir, as instituições deverão preencher, para cada curso, turno e local de oferta, as informações sobre:

Valores das semestralidades escolares dos períodos que compõem a formação;

forma de reajuste do valor do curso financiado;

realização de processo seletivo próprio;

enviar as propostas de oferta, observando a necessidade de, no mínimo, seis vagas por formação.

O termo de participação deverá ser assinado eletronicamente pelo representante legal da mantenedora, utilizando a assinatura eletrônica disponibilizada no módulo FiesOferta, de acordo com o perfil de acesso identificado e exigido.

Para a emissão do termo, serão utilizadas as informações do Cadastro e-MEC, cabendo às mantenedoras assegurarem a regularidade das informações que constam nele, bem como a sua compatibilidade com as informações presentes no FiesOferta.

Enamed

Uma análise sobre o Enamed 2025, que é a modalidade do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) para os cursos de medicina, divulgada em janeiro, não foi satisfatória para todas as universidades.

De acordo com o estudo, dos 304 cursos de instituições públicas e privadas que participaram do exame, 204 alcançaram conceito 3 a 5 do Enade, considerados satisfatórios. As outras 99 formações obtiveram conceito Enade nas faixas 1 e 2, menos de 60% dos seus estudantes apresentaram desempenho considerado adequado no Enamed, o que resultou em medidas cautelares a serem tomadas pela pasta.

O que é o Fies?

O Fies foi instituído pela Lei nº 10.260, de julho de 2001, com a finalidade de ampliar o acesso ao ensino superior. O programa concede financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos que tenham avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Desde 2018, o programa possibilita juros reais zero a quem mais precisa e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato.