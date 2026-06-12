Vitória da Conquista empossa novos professores aprovados em concurso

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A rede pública de ensino de Vitória da Conquista, município localizado no sudoeste da Bahia, ganhou um importante reforço com a posse de novos professores no Concurso Público referente ao Edital nº 001/2023.

De acordo com a Prefeitura, nesta 13ª convocação, foram empossados docentes para os cargos de:

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Professor Fundamental I – Nível II (Pedagogo);

Professor Fundamental II – Nível II nas áreas de Ciências, Educação Física, História, Inglês, Matemática e Português.

Antes de iniciarem as atividades, os novos servidores participaram de um encontro de integração promovido pela administração municipal, com orientações sobre o funcionamento do serviço público, direitos e deveres dos servidores e aspectos relacionados à carreira docente.

Durante a programação, os professores receberam informações sobre folha de pagamento, Regime Jurídico Único (RJU), Plano de Cargos e Remuneração, Estatuto do Magistério, estágio probatório, lotação e demais procedimentos administrativos necessários para o exercício da função.

Para muitos dos empossados, o momento representa a concretização de um objetivo profissional construído ao longo de anos de dedicação. É o caso da professora Paula Barreto, que já atuava na rede como servidora temporária.

“Eu já trabalhava na rede como servidora temporária e agora, como efetiva, vou poder desempenhar meu trabalho com ainda mais tranquilidade. Esperei muito por esse momento, me dediquei para o concurso, agora é hora de colher os frutos”, afirmou.

A professora de Matemática, Veronice Meira, também celebrou a conquista. “É a realização de um sonho. Já atuava pelo município como substituta e agora entro como efetiva. Foram três anos desde a realização das provas e hoje é o momento de concluir essa etapa e iniciar uma nova jornada, contribuindo para a educação do município”, disse.