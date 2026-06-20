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PULO ROPE JAMP

Polícia prende mais três suspeitos em morte de jovem em São Paulo

Investigação aponta falhas e tenta localizar câmera usada por vítima

Andrêzza Moura
Por
Maria Eduarda fez postagens em uma rede social antes de ser jogada da ponte
Maria Eduarda fez postagens em uma rede social antes de ser jogada da ponte - Foto: Reprodução

Policiais civis da cidade de Limeira, no interior de São Paulo, prenderam mais três homens suspeitos de envolvimento na morte da jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, ocorrida durante um salto de rope jump, no último dia 13 deste mês.

Maria Eduarda caiu de uma altura de 40 metros de altura, após ser jogada da estrutura da Ponte do Esqueleto. A polícia apurou que, durante a atividade, o equipamento de segurança, que deveria estar preso ao corpo dela, não foi colocado.

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A polícia não detalhou em qual eram as funções dos três novos presos dentro do grupo responsável por prestar o serviço à vítima. Conforme as investigações, eles não possuíam empresa formal registrada para operar.

Os instrutores Luis Felipe Feliciano Egoroff, Maicon Fernandes Cintra e Vitor de Freitas Gonçalves presos no dia do acidente permanecem detidos. A Justiça negou os pedidos de habeas corpus apresentados pelos advogados deles.

Em depoimento, eles não disseram de quem era a responsabilidade pela fixação do equipamento, nem por que não foi feita a verificação final antes do pulo.

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Agora, a polícia tenta localizar a câmera 360 que Maria Eduarda usava durante o salto para entender o que aconteceu.

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Acidente . jovem morre

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