'Alerta Extremo' da Defesa Civil assusta brasileiros na madrugada; saiba o que motivou

Um falso alarme da Defesa Civil Nacional acionado na madrugada de sexta-feira, 19 e sábado, 20, em diversos dispositivos celulares deixou milhares de brasileiros apreensivos.

O alerta foi disparado por volta das 1h30, através do sistema Defesa Civil Alerta, com a mensagem de caráter ‘Alerta Extremo’, apontando risco de “misantropia”, que significa ódio à humanidade.

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De acordo com nota oficial da Defesa Civil Nacional, a plataforma do órgão sofreu uma invasão e disparou um alerta para diversas regiões do país, entre elas estão a Bahia, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Segundo o órgão, o disparo foi feito remotamente por alguém sem autorização e pode ter sido resultado de um ataque hacker.

Em nota, a Defesa Civil afirmou que a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acionará a Polícia Federal e “tomará as providências necessárias para religar o sistema o mais rapidamente possível, quando todas as condições de segurança forem restabelecidas”.

"A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acionará a Polícia Federal e tomará as providências para religar o sistema o mais rapidamente possível, quando todas as condições de segurança forem restabelecidas", disse em nota.

A plataforma, baseada na tecnologia Cell Broadcast, é utilizada oficialmente e exclusivamente para comunicar de forma simultânea riscos reais à população, como deslizamentos e vendavais. Desde o ataque, a ferramenta está fora do ar.

Nota da Defesa Civil Nacional na íntegra



O que diz a Defesa Civil Nacional

"A plataforma de envio do Defesa Civil Alerta foi tirada do ar às 1h30 da madrugada deste sábado (20/6), após ter sofrido uma invasão e disparado um alerta para diversas regiões do país, ordenado remotamente por alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

A mensagem disparada foi do tipo Alerta Extremo e continha a palavra “misantropia” — que significa ódio à humanidade. Provavelmente se trata de um ataque hacker.

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acionará a Polícia Federal e tomará as providências para religar o sistema o mais rapidamente possível, quando todas as condições de segurança forem restabelecidas."

Codesal Salvador também se pronuncia

A Codesal Salvador, por sua vez, se pronunciou em nota afirmando que o alerta não foi emitido pelo órgão e que acionou a Defesa Civil Nacional e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para que sejam apuradas as circunstâncias do disparo.

“Ressaltamos que não há nenhuma situação de risco iminente ou evento severo previsto para Salvador que justifique a emissão desse tipo de alerta”, disse o órgão em nota à imprensa.