Frente fria em Salvador segue até o São João? Veja a previsão para os dias de festa

A chegada de uma frente fria ao litoral baiano mantém o céu encoberto, chuvas e ventos mais fortes em Salvador nesta quinta-feira, 18. No entanto, a expectativa é de que as condições climáticas se tornem mais favoráveis ao longo dos próximos dias, justamente no período em que ocorrem as comemorações de São João na capital.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a influência do sistema meteorológico começa a perder força a partir da sexta-feira, 19, reduzindo gradualmente a intensidade das chuvas. Apesar da possibilidade de precipitações isoladas, a tendência é de melhora no tempo.

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A previsão indica que, entre sábado, 20 e quarta-feira, 24, o cenário será marcado por maior presença de sol e aumento das temperaturas. A mudança ocorre devido à atuação de uma massa de ar quente e seco associada a um sistema de alta pressão, que favorece a estabilidade da atmosfera.

Segundo o meteorologista da Codesal, Giuliano Carlos do Nascimento, ainda podem ocorrer pancadas rápidas e localizadas, especialmente no início do fim de semana, mas sem impacto significativo para a programação junina. A expectativa é de predominância de tempo firme durante os dias de maior movimentação nos festejos.



“Hoje teremos chuvas, tempo nublado e rajadas de vento. A tendência é que essa frente fria comece a enfraquecer a partir da manhã de sexta-feira, 19. Ainda podemos ter algumas pancadas de chuva, mas com redução significativa da intensidade”, explicou.



Temperaturas em elevação

Além da redução das chuvas, os termômetros devem registrar elevação gradual. Nesta quinta-feira, as temperaturas variam entre 22°C e 27°C, enquanto nos próximos dias a máxima poderá atingir 31°C em Salvador.

Mesmo com a melhora prevista, a Defesa Civil segue atenta aos efeitos das chuvas acumuladas ao longo de junho. A média histórica do mês na capital baiana é de 237,6 milímetros, e algumas regiões já se aproximam desse índice. Na Barra, por exemplo, o volume acumulado ultrapassa 221,2 milímetros.

Conforme avaliação da Codesal, a tendência é de que o total de chuvas registrado em junho fique acima da normal climatológica, superando inclusive os volumes observados no mesmo período do ano anterior.

Monitoramento segue ativo durante o feriado

Para acompanhar qualquer mudança nas condições meteorológicas, a Defesa Civil manterá equipes mobilizadas durante todo o feriado prolongado. O Centro de Monitoramento e Alerta continuará funcionando em regime ininterrupto, realizando acompanhamento das previsões e das possíveis ocorrências relacionadas ao período chuvoso.

A orientação é que moradores acionem o telefone 199 ao identificarem sinais de risco, como rachaduras, deslizamentos de terra, ameaça de desabamento ou outras situações de emergência.

Os cidadãos também podem receber avisos meteorológicos diretamente no celular por meio do serviço de SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP para o número 40199.