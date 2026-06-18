BAHIA
Tragédia na BR-101: paciente morre em colisão entre ambulância e carro na Bahia
Cinco ocupantes do carro de passeio ficaram gravemente feridos após a colisão
Uma colisão frontal entre uma ambulância da Prefeitura de Almadina e um carro de passeio deixou uma pessoa morta e cinco feridos graves na manhã desta quinta-feira, 18, na BR-101, no sul da Bahia.
O acidente aconteceu por volta das 10h40, no km 494 da rodovia, no trecho entre os municípios de Itabuna e Itaju do Colônia, nas proximidades do acesso à cidade de Barro Preto.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ambulância transportava um paciente no momento da batida. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do veículo de saúde não ficou ferido.
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No carro de passeio viajavam cinco pessoas, que sofreram ferimentos graves. As vítimas foram socorridas e receberam atendimento das equipes de emergência mobilizadas para a ocorrência.
As circunstâncias que provocaram a colisão ainda serão apuradas. Equipes da PRF permaneceram no local realizando o atendimento da ocorrência e orientando o tráfego na região.
A identidade das vítimas não havia sido divulgada até a última atualização desta reportagem.