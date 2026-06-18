Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

BAHIA

Tragédia na BR-101: paciente morre em colisão entre ambulância e carro na Bahia

Cinco ocupantes do carro de passeio ficaram gravemente feridos após a colisão

Luan Julião
Por
Batida deixou cinco feridos graves e causou uma morte
Batida deixou cinco feridos graves e causou uma morte - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma colisão frontal entre uma ambulância da Prefeitura de Almadina e um carro de passeio deixou uma pessoa morta e cinco feridos graves na manhã desta quinta-feira, 18, na BR-101, no sul da Bahia.

O acidente aconteceu por volta das 10h40, no km 494 da rodovia, no trecho entre os municípios de Itabuna e Itaju do Colônia, nas proximidades do acesso à cidade de Barro Preto.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ambulância transportava um paciente no momento da batida. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do veículo de saúde não ficou ferido.

Leia Também:

POLÍCIA

Cinco idosos em situação de vulnerabilidade são resgatados em Salvador
Cinco idosos em situação de vulnerabilidade são resgatados em Salvador imagem

VERDADEIRO ENCONTRO

Grupo é preso por usar apps de relacionamento para extorquir turistas
Grupo é preso por usar apps de relacionamento para extorquir turistas imagem

POLÍCIA

Foragido de Santa Catarina por estelionato é preso na Bahia
Foragido de Santa Catarina por estelionato é preso na Bahia imagem

No carro de passeio viajavam cinco pessoas, que sofreram ferimentos graves. As vítimas foram socorridas e receberam atendimento das equipes de emergência mobilizadas para a ocorrência.

As circunstâncias que provocaram a colisão ainda serão apuradas. Equipes da PRF permaneceram no local realizando o atendimento da ocorrência e orientando o tráfego na região.

A identidade das vítimas não havia sido divulgada até a última atualização desta reportagem.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia br-101 brasil prf

Relacionadas

Mais lidas