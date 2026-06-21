Homem morre espancado em rodoviária do interior da Bahia

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Um homem identificado como Matheus Santos Oliveira de Sousa, de 27 anos, morreu após ser espancado na madrugada de sexta-feira,19, na Rodoviária de Itaberaba, município da região do Piemonte do Paraguaçu.

Segundo relatos de testemunhas à Polícia Civil, ele morreu após ser agredido por dois suspeitos com socos e chutes, principalmente na região da cabeça.

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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento das agressões. Nas imagens, dois homens aparecem chutando e pisando na vítima, que está caída no chão, aparentemente desacordada. Também é possível ver uma mulher tentando impedir as agressões.

Ciúmes

A principal linha de investigação da PC aponta que a vítima e os suspeitos estariam ingerindo bebidas alcoólicas juntos antes das agressões. Conforme informações iniciais apuradas pela polícia, Matheus teria pago a conta do grupo e, na presença de algumas mulheres, os suspeitos teriam ficado enciumados com a situação.

A suspeita é de que o espancamento tenha começado após um dos homens aplicar um golpe de mata-leão na vítima, dando início às agressões que resultaram na morte do jovem. Ainda segundo a PC, as diligências estão em andamento para identificar os suspeitos.