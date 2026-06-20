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MANDADO CUMPRIDO

Homem que se passou por policial para cometer crimes é preso em festa

Homem é suspeito de participar de ação criminosa que causou prejuízo estimado em R$ 50 mil

Redação
Por Redação
Policiais da Delegacia Territorial de Cruz das Almas realizaram a ação.
Policiais da Delegacia Territorial de Cruz das Almas realizaram a ação. - Foto: Ascom / PC

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Territorial (DT/Cruz das Almas), cumpriu, na madrugada deste sábado, 20, um mandado de prisão temporária contra um homem de 37 anos investigado pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

O suspeito foi localizado no Circuito Murilo Sena, onde participava dos festejos juninos do município. Após ser cientificado da decisão judicial, ele foi conduzido à unidade policial e permanece custodiado à disposição da Justiça.

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A medida cautelar é resultado de investigação que apura um roubo ocorrido no dia 28 de julho de 2025. Na ocasião, indivíduos armados, utilizando distintivos e se passando por policiais civis, ingressaram na residência da vítima sob o falso pretexto de cumprir um mandado de busca e apreensão.

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Durante a ação criminosa, foram subtraídas bebidas alcoólicas nacionais e importadas, cigarros eletrônicos, dinheiro em espécie e outros bens, causando um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 50 mil.

As apurações apontaram que o homem mantinha contato prévio com a vítima e possuía conhecimento sobre as mercadorias armazenadas no imóvel e sobre a atividade comercial desenvolvida no local. Também foram identificados indícios de envolvimento na comercialização de parte dos produtos roubados, especialmente cigarros eletrônicos, além de relatos de intimidação de testemunhas durante o curso da investigação.

No decorrer das investigações, equipes da DT/Cruz das Almas reuniram elementos informativos, incluindo depoimentos de vítimas e testemunhas, imagens de videomonitoramento e outras diligências técnicas que indicaram a participação do suspeito no crime. Com base nos elementos reunidos, a autoridade policial representou pela prisão temporária, medida deferida pelo Poder Judiciário para assegurar o aprofundamento das investigações.

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Tags

cruz das almas Furtos e Roubos Polícia Civil

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